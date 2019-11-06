Дестабилизация обстановки: чего добивались боевики, напавшие на погранзаставу

В ходе допроса задержанные сообщили, что прорвались в Таджикистан с конкретным заданием: провести теракты для дестабилизации обстановки в стране.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе оказались боевиками ИГ* из Афганистана, которые признались, что планировали совершить теракты, сообщает управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

По последней информации, в ходе допроса задержанные сообщили, что прорвались в Таджикистан с конкретным заданием: провести теракты для дестабилизации обстановки в стране.

"Двадцать боевиков "Исламского государства"* перешли госграницу еще 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены.

Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* >>

Известно, что в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны: солдат пограничных войск и один милиционер.

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе >>

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация