Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

Центризбирком Узбекистана зарегистрировала кандидатов на парламентские выборы. Все пять партий представили по 150 претендентов.

По данным ЦИК, все кандидаты имеют высшее образование. Из 750 участников — 310 женщин, что на 10% больше по сравнению с выборами 2014 года.

В числе претендентов — юристы (6,9%), врачи (12,4%), экономисты (19,1%). За ответственные должности будут бороться 22 доктора наук, 52 кандидата наук.

Подробнее о людях, которые готовы стать депутатом, — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Напомним, очередные выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей пройдут в Узбекистане 22 декабря. Период агитации стартовал 18 ноября.

Голосовать в этом году будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей, в том числе два миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми.