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Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря.

В Узбекистане дан старт предвыборной агитации

© Международный пресс-клуб.
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (20)
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Sputnik Узбекистан

Очередные парламентские выборы в республике пройдут 22 декабря. К участию в них допущены все пять политических партий.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Узбекистане 18 ноября дан старт предвыборной агитации политических партий и кандидатов на выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
© Sputnik /
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане
В начале октября на заседании в Центральной избирательной комиссии республики было утверждено положение о порядке предвыборной агитации. Свободное эфирное время может быть использовано политическими партиями и кандидатами для публичных дебатов, пресс-конференций, интервью, выступлений и встреч с избирателями.

Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается, напомнили в Минюсте.

Очередные парламентские выборы в республике пройдут 22 декабря. К участию в них допущены все пять политических партий. Это Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат"("Справедливость"), а также Экологическая партия Узбекистана.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (20)
Теги:
политика, Узбекистан, выборы, парламентские выборы



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