В Узбекистане дан старт предвыборной агитации

Очередные парламентские выборы в республике пройдут 22 декабря. К участию в них допущены все пять политических партий.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Узбекистане 18 ноября дан старт предвыборной агитации политических партий и кандидатов на выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

В начале октября на заседании в Центральной избирательной комиссии республики было утверждено положение о порядке предвыборной агитации. Свободное эфирное время может быть использовано политическими партиями и кандидатами для публичных дебатов, пресс-конференций, интервью, выступлений и встреч с избирателями.

Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается, напомнили в Минюсте.

Очередные парламентские выборы в республике пройдут 22 декабря. К участию в них допущены все пять политических партий. Это Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат"("Справедливость"), а также Экологическая партия Узбекистана.