В Узбекистане дан старт предвыборной агитации

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Узбекистане 18 ноября дан старт предвыборной агитации политических партий и кандидатов на выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.
Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается, напомнили в Минюсте.
Очередные парламентские выборы в республике пройдут 22 декабря. К участию в них допущены все пять политических партий. Это Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат"("Справедливость"), а также Экологическая партия Узбекистана.