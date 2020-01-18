Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

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В Узбекистане прошли выборы в верхнюю палату парламента. Еще 13 сенаторов назначил президент республики, три кандидатуры будут объявлены позже
ЦИК подвел итоги выборов в Сенат Олий Мажлис. Региональные депутаты избрали 84 представителя в верхнюю палату. Еще 16, согласно закону, назначает президент. Пока главой государства названы 13 фамилий.
Как выглядит новый состав Сената, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.