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Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (131)
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Новый состав Сената Олий Мажлиса
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200118/13249969/Kto-voshel-v-novyy-sostav-Senata-Oliy-Mazhlisa.html

В Узбекистане прошли выборы в верхнюю палату парламента. Еще 13 сенаторов назначил президент республики, три кандидатуры будут объявлены позже

ЦИК подвел итоги выборов в Сенат Олий Мажлис. Региональные депутаты избрали 84 представителя в верхнюю палату. Еще 16, согласно закону, назначает президент. Пока главой государства названы 13 фамилий. 

Как выглядит новый состав Сената, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (131)



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