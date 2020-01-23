Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве

Согласно законодательству, состав правительства утверждается депутатами нижней палаты Олий Мажлиса после представления премьер-министром. Затем Кабинет министров утверждается президентом.

Все кандидаты в министры, вице-премьеры и главы Госкомитетов были одобрены, но с разным "кредит доверия" от парламентариев. Если министры и руководители силового блока и внешнеполитического ведомства получили наибольшее количество голосов, то члены Кабмина, отвечающие за социальную сферу, прежде всего образование, набрали значительно меньше. Так разница между самым "популярным" министром обороны и наименее поддержанным - министром высшего и средне-специального разница составила в 40 голосов.

Подробный "рейтинг одобрения" парламентариями кандидатов в члены правительства смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.