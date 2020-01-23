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Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве

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Голосование депутатов за кандидатуры министров
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Sputnik Узбекистан
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Законодательная палата одобрила кандидатуры членов правительства Узбекистана. Однако уровень поддержки оказался неодинаковым.

Согласно законодательству, состав правительства утверждается депутатами нижней палаты Олий Мажлиса после представления премьер-министром. Затем Кабинет министров утверждается президентом.

Законодательная палата Олий Мажлиса
Законодательная палата одобрила обновленный состав правительства
Все кандидаты в министры, вице-премьеры и главы Госкомитетов были одобрены, но с разным "кредит доверия" от парламентариев. Если министры и руководители силового блока и внешнеполитического ведомства получили наибольшее количество голосов, то члены Кабмина, отвечающие за социальную сферу, прежде всего образование, набрали значительно меньше. Так разница между самым "популярным" министром обороны и наименее поддержанным - министром высшего и средне-специального разница составила в 40 голосов.

Подробный "рейтинг одобрения" парламентариями кандидатов в члены правительства смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан




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Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве



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