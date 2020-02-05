Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков

Численность населения страны приблизилась к 34 миллионам человек, что на 680 тысяч больше показателей 2018 года. При этом трудоспособная доля населения составляет почти 60%, а молодежи - более 30%.

Рождаемость в 2019 году опережала уровень смертности. Если число появившихся на свет выросло почти на 50 тысяч по сравнению с 2018-м, то уровень смертности остался практически неизменным. Сократилось число выехавших из страны - со 174,8 тысячи до 169,5 тысячи человек.

Количество новых семей незначительно снизилось, впрочем, как и число разводов.

Подробную статистику смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.