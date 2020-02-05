14:08 05 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Инфографика

Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков

Получить короткую ссылку
34 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Демографические данные на январь 2020 года
© Sputnik /
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1339/33/13393362.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200205/13393574/Naselenie-Uzbekistana-smertnost-migracia-braki-razvody.html

Государственный комитет по статистике обнародовал очередные данные по ключевым демографическим показателям.

Численность населения страны приблизилась к 34 миллионам человек, что на 680 тысяч больше показателей 2018 года. При этом трудоспособная доля населения составляет почти 60%, а молодежи - более 30%.

Рождаемость в 2019 году опережала уровень смертности. Если число появившихся на свет выросло почти на 50 тысяч по сравнению с 2018-м, то уровень смертности остался практически неизменным. Сократилось число выехавших из страны - со 174,8 тысячи до 169,5 тысячи человек.

Количество новых семей незначительно снизилось, впрочем, как и число разводов.

Подробную статистику смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.




Еще инфографика

  • Китайский коронавирус - обновленная информация
    Последнее обновление: 18:25 30.01.2020
    18:25 30.01.2020

    Китайский коронавирус: как распознать и уберечься

    Выявленный в КНР опасный вид коронавируса продолжает распространяться - появились случаи заражения даже в Европе. О признаках болезни, а также элементарных мерах предосторожности смотрите в нашей инфографике.

    8607
  • Новый состав правительства Узбекистана
    Последнее обновление: 13:11 27.01.2020
    13:11 27.01.2020

    Новые министры в правительстве Узбекистана

    По итогам парламентских выборов, согласно законодательству, был заново сформирован Кабинет министров страны. Его состав изменился незначительно, однако новые лица в правительстве все же появились.

    1008
  • Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
    Последнее обновление: 21:34 24.01.2020
    21:34 24.01.2020

    Топ самых важных слов из послания Мирзиёева

    В Конгресс-холле Tashkent City Шавкат Мирзиёев огласил послание обеим палатам Олий Мажлиса. Sputnik нашел и посчитал наиболее часто употребляемые президентом слова во время трехчасовой речи.

    1200
  • Голосование депутатов за кандидатуры министров
    Последнее обновление: 19:16 23.01.2020
    19:16 23.01.2020

    Рейтинг министров по числу голосов депутатов

    Законодательная палата одобрила кандидатуры членов правительства Узбекистана. Однако уровень поддержки оказался неодинаковым.

    623

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Криштиану Роналду
Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет
TRUMP SNUBS PELOSI: President IGNORES Nancy's motion to shake hands
Страсти в Конгрессе: Трамп отказался пожать руку Пелоси, та не осталась в долгу
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться