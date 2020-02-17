Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

В Узбекистане продолжается масштабная программа по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий. Ситуация с доступом в Интернет улучшается, хотя работы предстоит много.

По официальным данным, на январь 2020 года мобильной связью в Узбекистане охвачены более 96% абонентов, а количество станций связи достигло 26 тысяч. Кроме того, растет число пользователей "Всемирной паутиной". Из 22 миллионов пользователей Сети 19 миллионов узбекистанцев выходят онлайн через мобильные устройства.

В стране продолжают наращивать инфраструктуру проводной высокоскоростной сети Интернет - к имеющимся на сегодняшний день 36 тысячам километров сетей в текущем году добавится еще треть — то есть минимум 12 тысяч километров.

Стабильный выход в Сеть для владельцев гаджетов появился и в ташкентском метро, где установлено без малого 700 точек доступа Wi-Fi.

На фоне цифровизации страны набирает популярность и образование в сфере IT. Так на специальности, связанные с высокими технологиями, обучается свыше 9,5 тысячи студентов.

Подробнее о ситуации в ИКТ республике смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.