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Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

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Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200217/13485451/Allo-Uzbekistan-situatsiya-s-Internetom-i-svyazyu-v-respublike.html

В Узбекистане продолжается масштабная программа по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий. Ситуация с доступом в Интернет улучшается, хотя работы предстоит много.

По официальным данным, на январь 2020 года мобильной связью в Узбекистане охвачены более 96% абонентов, а количество станций связи достигло 26 тысяч. Кроме того, растет число пользователей "Всемирной паутиной". Из 22 миллионов пользователей Сети 19 миллионов узбекистанцев выходят онлайн через мобильные устройства.

Разговор по телефону
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Охват населения Узбекистана мобильной связью достиг 96%
В стране продолжают наращивать инфраструктуру проводной высокоскоростной сети Интернет - к имеющимся на сегодняшний день 36 тысячам километров сетей в текущем году добавится еще треть — то есть минимум 12 тысяч километров.

Стабильный выход в Сеть для владельцев гаджетов появился и в ташкентском метро, где установлено без малого 700 точек доступа Wi-Fi.

На фоне цифровизации страны набирает популярность и образование в сфере IT. Так на специальности, связанные с высокими технологиями, обучается свыше 9,5 тысячи студентов.

Подробнее о ситуации в ИКТ республике смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.   

Теги:
Интернет, сотовая связь, связь, информационные технологии, Узбекистан, ИКТ



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Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике



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