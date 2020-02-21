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Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

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Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200221/13516360/Uzbekistan-i-Turtsiya-tsifry-kontrakty-i-plany.html

Шавкат Мирзиёев 19-20 февраля совершил официальный визит в Турцию. В ходе поездки узбекская делегация провела переговоры и подписала ряд совместных документов.

В ходе двухдневного визита глава Узбекистана провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Кроме того, делегации двух стран приняли участие в первом заседании Совета по стратегическому сотрудничеству. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сфере. В частности, Ташкент заинтересован в привлечении турецких медицинских клиник в республику. Кроме того, есть договоренности о развитии связей в текстильной отрасли, в туризме и в поддержке малого бизнеса.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган подписали ряд совместных документов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Планы на миллиард: что обсудили и подписали Мирзиёев и Эрдоган
По итогам 2019 года товарооборот между государствами достиг 2,5 миллиардов долларов, а в перспективе Ташкент и Анкара намерены его увеличить вдвое - до 5 миллиардов. По словам Шавката Мирзиёева, только в ходе этого визита были обсуждены и подписаны различные проекты на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.

В настоящее время в Узбекистане действует свыше 1,3 тысячи компаний с турецким капиталом. Страны заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества по всем ключевым направлениям.

О динамике узбекско-турецких отношений, достигнутых результатах и среднесрочных планах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Биляль Эрдоган, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Турция



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