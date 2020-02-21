Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

В ходе двухдневного визита глава Узбекистана провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Кроме того, делегации двух стран приняли участие в первом заседании Совета по стратегическому сотрудничеству. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сфере. В частности, Ташкент заинтересован в привлечении турецких медицинских клиник в республику. Кроме того, есть договоренности о развитии связей в текстильной отрасли, в туризме и в поддержке малого бизнеса.
В настоящее время в Узбекистане действует свыше 1,3 тысячи компаний с турецким капиталом. Страны заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества по всем ключевым направлениям.
О динамике узбекско-турецких отношений, достигнутых результатах и среднесрочных планах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.