Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

В ходе двухдневного визита глава Узбекистана провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Кроме того, делегации двух стран приняли участие в первом заседании Совета по стратегическому сотрудничеству. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сфере. В частности, Ташкент заинтересован в привлечении турецких медицинских клиник в республику. Кроме того, есть договоренности о развитии связей в текстильной отрасли, в туризме и в поддержке малого бизнеса.

По итогам 2019 года товарооборот между государствами достиг 2,5 миллиардов долларов, а в перспективе Ташкент и Анкара намерены его увеличить вдвое - до 5 миллиардов. По словам Шавката Мирзиёева, только в ходе этого визита были обсуждены и подписаны различные проекты на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.

В настоящее время в Узбекистане действует свыше 1,3 тысячи компаний с турецким капиталом. Страны заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества по всем ключевым направлениям.

О динамике узбекско-турецких отношений, достигнутых результатах и среднесрочных планах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.