Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе своего послания парламенту поручил проработать вопрос об упрощенном порядке выдачи узбекских паспортов лицам без гражданства, проживающим на территории республики с 1 января 1995 года. По данным статистики, таких насчитывается свыше 90 тысяч человек.
Помимо упрощенного порядка, действуют еще три: естественный - по рождению, особый — по указу президента на основании пожелания гражданина, а также общий.
Подробнее о порядке подачи документов, сроках рассмотрения и действиях в случае отказа читайте в инфографике Sputnik Узбекистан.