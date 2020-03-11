Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

В Узбекистане одобрен закон "О гражданстве" в новой редакции. В частности, в нем более четко прописаны критерии и порядок выдачи узбекских паспортов лицам без гражданства, а также предусмотрены особые случаи.

Президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе своего послания парламенту поручил проработать вопрос об упрощенном порядке выдачи узбекских паспортов лицам без гражданства, проживающим на территории республики с 1 января 1995 года. По данным статистики, таких насчитывается свыше 90 тысяч человек.

Новый порядок подразумевает более упрощенную процедуру подачи документов. Сократилось и их количество. По оценкам экспертов, новый закон позволит в кратчайшие сроки принять в гражданство Узбекистана не менее 50 тысячам человек.

Помимо упрощенного порядка, действуют еще три: естественный - по рождению, особый — по указу президента на основании пожелания гражданина, а также общий.

Подробнее о порядке подачи документов, сроках рассмотрения и действиях в случае отказа читайте в инфографике Sputnik Узбекистан.