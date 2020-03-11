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Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

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Как получить гражданство Узбекистана
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200311/13642830/Kak-litsam-bez-grazhdanstva-poluchit-uzbekskiy-pasport--instruktsiya.html

В Узбекистане одобрен закон "О гражданстве" в новой редакции. В частности, в нем более четко прописаны критерии и порядок выдачи узбекских паспортов лицам без гражданства, а также предусмотрены особые случаи.

Президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе своего послания парламенту поручил проработать вопрос об упрощенном порядке выдачи узбекских паспортов лицам без гражданства, проживающим на территории республики с 1 января 1995 года. По данным статистики, таких насчитывается свыше 90 тысяч человек.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Вадим Шекун
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Новый порядок подразумевает более упрощенную процедуру подачи документов. Сократилось и их количество. По оценкам экспертов, новый закон позволит в кратчайшие сроки принять в гражданство Узбекистана не менее 50 тысячам человек.

Помимо упрощенного порядка, действуют еще три: естественный - по рождению, особый — по указу президента на основании пожелания гражданина, а также общий.

Подробнее о порядке подачи документов, сроках рассмотрения и действиях в случае отказа читайте в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция



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