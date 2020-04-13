Пандемия COVID-19: что будет с доходами мигрантов в России

Из-за ситуации с пандемией коронавируса в уязвимом положении оказались многие категории граждан, в том числе трудовые мигранты. Они не могут вернуться на родину, а теперь еще и ограничены в средствах по причине введенного в России режима самоизоляции.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом полугодии 2019 года в страну въехали 918 тысяч граждан Узбекистана, 523,9 тысячи граждан Таджикистана и 265 тысяч граждан Кыргызстана.

На апрель 2019-го общее число мигрантов из Узбекистана в РФ составляло 2,1 миллиона человек, из Таджикистана — 1,2 миллиона человек, из Кыргызстана — 713 тысяч человек.

Всего за прошлый год трудовые мигранты внесли в экономику России 11 триллионов рублей — это 10,2 процента ВВП. При этом на родину граждане стран Центральной Азии перевели более восьми миллиардов долларов.

В апреле сокращение переводов мигрантов на родину может упасть на 50% и больше, поскольку в России им понадобятся деньги для жизни в условиях кризиса.

Подробнее о том, как влияет коронавирус на доходы мигрантов, в инфографике Sputnik Узбекистан.