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Пандемия COVID-19: что будет с доходами мигрантов в России

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Трудовые мигранты в самоизоляции
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https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200413/13914566/Pandemiya-COVID-19-chto-budet-s-dokhodami-migrantov-v-Rossii.html

Из-за ситуации с пандемией коронавируса в уязвимом положении оказались многие категории граждан, в том числе трудовые мигранты. Они не могут вернуться на родину, а теперь еще и ограничены в средствах по причине введенного в России режима самоизоляции.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом полугодии 2019 года в страну въехали 918 тысяч граждан Узбекистана, 523,9 тысячи граждан Таджикистана и 265 тысяч граждан Кыргызстана.

Рабочие на строящемся объекте
© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
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На апрель 2019-го общее число мигрантов из Узбекистана в РФ составляло 2,1 миллиона человек, из Таджикистана — 1,2 миллиона человек, из Кыргызстана — 713 тысяч человек.

Всего за прошлый год трудовые мигранты внесли в экономику России 11 триллионов рублей — это 10,2 процента ВВП. При этом на родину граждане стран Центральной Азии перевели более восьми миллиардов долларов.

В апреле сокращение переводов мигрантов на родину может упасть на 50% и больше, поскольку в России им понадобятся деньги для жизни в условиях кризиса. 

Подробнее о том, как влияет коронавирус на доходы мигрантов, в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Россия, пандемия, Эпидемия, Мигранты, трудовые мигранты, коронавирус



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