Пандемия COVID-19: что будет с доходами мигрантов в России

По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом полугодии 2019 года в страну въехали 918 тысяч граждан Узбекистана, 523,9 тысячи граждан Таджикистана и 265 тысяч граждан Кыргызстана.
Всего за прошлый год трудовые мигранты внесли в экономику России 11 триллионов рублей — это 10,2 процента ВВП. При этом на родину граждане стран Центральной Азии перевели более восьми миллиардов долларов.
В апреле сокращение переводов мигрантов на родину может упасть на 50% и больше, поскольку в России им понадобятся деньги для жизни в условиях кризиса.
Подробнее о том, как влияет коронавирус на доходы мигрантов, в инфографике Sputnik Узбекистан.