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Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (464)
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Санитарные требования на период карантина
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200513/14126548/Zhizn-i-rabota-v-period-karantina--instruktsiya-po-sanitarnym-normam.html

В Узбекистане постепенно смягчаются карантинные ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. Но для полной победы над болезнью санитарные нормы сохранятся на производстве и во всех общественных местах.

После значительного перерыва возобновили деятельность промышленные предприятия, строительные компании и непродовольственные рынки. Также разрешается перемещаться по городу на такси и совершать прогулки недалеко от места проживания.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Однако для эффективной борьбы с болезнью в общественных местах будут действовать усиленные санитарные меры для профилактики заболевания.

На всех объектах обязателен контроль посетителей на наличие высокой температуры, а также личная дезинфекция рук с помощью специальных антисептиков. 

Еще одно общее требование для всех объектов, которое должно соблюдаться исходя из специфики деятельности - это социальная дистанция. Это касается и размещения столиков в кафе, и перевозки пассажиров служебным транспортом или в такси, и заселение постояльцев в гостиницах.

Использование средств индивидуальной защиты по-прежнему необходимо всем гражданам, особые требования для персонала, работающего с населением. 

© Sputnik / Нина Зотина
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Универсальный подход для многих структур — удаленное обслуживание — прием платежей, заявок, оформление документов и другие операции, которые возможно совершить без прямого контакта.

Подробнее о санитарных требований на срок действия карантина в Узбекистане, смотрите в нашей инфографике.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (464)
Теги:
фитосанитарные нормы, Карантин, коронавирус, Узбекистан



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