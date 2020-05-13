Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

После значительного перерыва возобновили деятельность промышленные предприятия, строительные компании и непродовольственные рынки. Также разрешается перемещаться по городу на такси и совершать прогулки недалеко от места проживания.
На всех объектах обязателен контроль посетителей на наличие высокой температуры, а также личная дезинфекция рук с помощью специальных антисептиков.
Еще одно общее требование для всех объектов, которое должно соблюдаться исходя из специфики деятельности - это социальная дистанция. Это касается и размещения столиков в кафе, и перевозки пассажиров служебным транспортом или в такси, и заселение постояльцев в гостиницах.
Использование средств индивидуальной защиты по-прежнему необходимо всем гражданам, особые требования для персонала, работающего с населением.
Подробнее о санитарных требований на срок действия карантина в Узбекистане, смотрите в нашей инфографике.