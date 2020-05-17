Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости ускорить внедрение IT-технологий в госуправление, сферу услуг, промышленность и сельское хозяйство. По его словам, каждый год промедления может отбросить страну в развитии на десятилетие.

В настоящее время менее половины сервисов и ведомств подключены к системе Электронного правительства и интегрированны с Агентством государственных услуг. Также есть проблема с высокоскоростным доступом в интернет учреждений образования и здравоохранения. Немало издержек и в промышленности, а сельское хозяйство почти не охвачено высокими технологиями в сфере управления.

Согласно государственной программе в ближайшее время практически все сферы жизни страны должны быть интегрированы в эффективную электронную систему. По оценкам аналитиков, увеличение на 10% охвата скоростным интернетом обеспечить рост ВВП на 1%, а внедрение цифровых технологи повысит производительность предприятий до 15%, а урожайность в сельском хозяйстве — почти на треть.

Основные моменты программы цифровизации экономике смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.