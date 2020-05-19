Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ

Во время эпидемии коронавируса многие граждане Узбекистана, находящиеся по разным причинам в РФ, оказались в трудном финансовом положении. Отдельным категориям была оказана оперативная поддержка.

При участии посольства Республики Узбекистан и благотворителей, среди которых бизнесмен и меценат Алишер Усманов, был запущен сайт проекта мехр.рф. За первые два дня его работы поступило около 12 тысяч заявок от лиц, нуждающихся в материальной помощи.

Нуждающимся узбекистанцам в РФ выплатят материальную помощь >>>

Единовременные выплаты получили несколько категорий граждан, наиболее уязвимые в сложных обстоятельствах: беременные, женщины с детьми до двух лет, инвалиды, лица с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также студенты очного отделения.

Всего за первые дни работы портала помощь оказана 202 обратившимся. Размер единовременной выплаты составил чуть более 12 тысяч рублей.

Ранее дипломаты организовали еще одну акцию поддержки, угостив пловом и доставив продукты питания врачам одной из подстанций скорой помощи в Москве, а также трудовым мигрантами и студентам.

Подробнее о благотворительной акции смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.