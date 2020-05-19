Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ

При участии посольства Республики Узбекистан и благотворителей, среди которых бизнесмен и меценат Алишер Усманов, был запущен сайт проекта мехр.рф. За первые два дня его работы поступило около 12 тысяч заявок от лиц, нуждающихся в материальной помощи.
Нуждающимся узбекистанцам в РФ выплатят материальную помощь >>>
Единовременные выплаты получили несколько категорий граждан, наиболее уязвимые в сложных обстоятельствах: беременные, женщины с детьми до двух лет, инвалиды, лица с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также студенты очного отделения.
Ранее дипломаты организовали еще одну акцию поддержки, угостив пловом и доставив продукты питания врачам одной из подстанций скорой помощи в Москве, а также трудовым мигрантами и студентам.
Подробнее о благотворительной акции смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.