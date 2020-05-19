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Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ

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Помощь узбекистанцам в РФ в период эпидемии коронавируса
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200519/14162096/Skoraya-materialnaya-pomosch-kto-i-kak-podderzhal-uzbekistantsev-v-RF.html

Во время эпидемии коронавируса многие граждане Узбекистана, находящиеся по разным причинам в РФ, оказались в трудном финансовом положении. Отдельным категориям была оказана оперативная поддержка.

При участии посольства Республики Узбекистан и благотворителей, среди которых бизнесмен и меценат Алишер Усманов, был запущен сайт проекта мехр.рф. За первые два дня его работы поступило около 12 тысяч заявок от лиц, нуждающихся в материальной помощи. 

Нуждающимся узбекистанцам в РФ выплатят материальную помощь >>>

Единовременные выплаты получили несколько категорий граждан, наиболее уязвимые в сложных обстоятельствах: беременные, женщины с детьми до двух лет, инвалиды, лица с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также студенты очного отделения.

Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
Посольство Узбекистана в РФ
"#Спасибо!": как узбекские дипломаты раздавали плов в Москве - фотолента
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Всего за первые дни работы портала помощь оказана 202 обратившимся. Размер единовременной выплаты составил чуть более 12 тысяч рублей.

Ранее дипломаты организовали еще одну акцию поддержки, угостив пловом и доставив продукты питания врачам одной из подстанций скорой помощи в Москве, а также трудовым мигрантами и студентам.

Подробнее о благотворительной акции смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.




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Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ



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