Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года свидетельствует о резком снижении числа правонарушений, совершенных лицами младше 18 лет.

За последние три года в Узбекистане вдвое снизилось число преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Самих нарушителей закона также стало почти наполовину меньше.

При этом чаще всего закон преступают учащиеся лицеев и колледжей, в то время как, например, трудоустроенных подростков в криминальных списках практически нет.

Меры наказания в отношении несовершеннолетних преступников принимаются исходя из тяжести содеянного, но суды стараются основываться на принципах гуманизма. Если в 2017 году практически половина всех приговоров заканчивалась штрафом, то в 2018-м — лишь 36%. Принудительные работы применяются крайне редко, а вот ограничение или лишение свободы составляют порядка 53% от всех решений суда в 2018 году. Впрочем, 17% малолетних преступников получили в 2018-м условное наказание.

Более подробная статистика - в инфографике Sputnik Узбекистан.