16:48 01 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Инфографика

Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Получить короткую ссылку
152 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200601/14263464/Nedetskie-shalosti-nesovershennoletnikh-prestupnikov-stalo-menshe.html

Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года свидетельствует о резком снижении числа правонарушений, совершенных лицами младше 18 лет.

За последние три года в Узбекистане вдвое снизилось число преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Самих нарушителей закона также стало почти наполовину меньше. 

При этом чаще всего закон преступают учащиеся лицеев и колледжей, в то время как, например, трудоустроенных подростков в криминальных списках практически нет. 

Подросток идет по улице
© CC0 / Unsplash / Jesús Rodríguez
В Узбекистане изменят систему правосудия в отношении подростков
Меры наказания в отношении несовершеннолетних преступников принимаются исходя из тяжести содеянного, но суды стараются основываться на принципах гуманизма. Если в 2017 году практически половина всех приговоров заканчивалась штрафом, то в 2018-м — лишь 36%. Принудительные работы применяются крайне редко, а вот ограничение или лишение свободы составляют порядка 53% от всех решений суда в 2018 году. Впрочем, 17% малолетних преступников получили в 2018-м условное наказание.

Более подробная статистика - в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
уголовное дело, преступность, дети, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан



Еще инфографика

  • Уровень безработицы в Узбекистане
    Последнее обновление: 09:30 29.05.2020
    09:30 29.05.2020

    Уровень безработицы в Узбекистане — рейтинг

    По данным Минфина республики, по итогам первого квартала 2020 года в работе нуждаются почти 1,4 миллиона человек.

    1912
  • Показатели доходов госбюджета в первом квартале 2020 года
    Последнее обновление: 17:49 26.05.2020
    17:49 26.05.2020

    Минфин о зарплатах населения и доходах бюджета

    Представлены подробные данные по зарплатам в Узбекистане - для этого был проведен опрос среди населения страны.

    2016
  • Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
    Последнее обновление: 13:30 22.05.2020
    13:30 22.05.2020

    Узбекистан в ЕАЭС и ВТО — чего ждут от этого люди

    Центр экономических исследований и реформ Узбекистана провел опрос на тему возможной интеграции республики в Евразийский экономический союз и Всемирную торговую организацию. Большинство респондентов поддерживают оба проекта, но ожидания от них разные.

    6479
  • Помощь узбекистанцам в РФ в период эпидемии коронавируса
    Последнее обновление: 12:40 19.05.2020
    12:40 19.05.2020

    Карантинная помощь узбекистанцам в РФ

    Во время эпидемии коронавируса многие граждане Узбекистана, находящиеся по разным причинам в РФ, оказались в трудном финансовом положении. Отдельным категориям была оказана оперативная поддержка.

    983

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото
Как Америку накрыла волна протестов - видео
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться