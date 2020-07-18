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Что делать, если у вас бессимптомная или легкая форма COVID-19

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (702)
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Профилактика и лечение COVID-19 в легкой форме
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Sputnik Узбекистан
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Минздрав Узбекистана обнародовал временные рекомендации по профилактике и лечению пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции, которым после обследования разрешается лечиться на дому.

По данным специалистов. значительная часть пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, либо не ощущает никаких симптомов, либо болезнь проходит в легкой форме и не требует госпитализации. Для лечения и профилактики таких пациентов создано руководство, призванное сориентировать людей, как правильно соблюдать домашний карантин и какие меры предпринимать в случае появления тех или иных симптомов.

Важно понимать, что эта инструкция не отменяет обязательного обращения за медицинской помощью при малейшем подозрении на коронавирус. Только после обследования и заключения специалистами будет принято решение о форме лечения - в стационаре или на дому. Главное в этой ситуации - не заниматься самолечением и не пытаться самостоятельно поставить себе диагноз. Излишняя самонадеянность может привести к печальным последствиям.

Хостел
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Утверждено руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому
Данное руководство призвано сориентировать больных и членов их семей в случае, если установлено. что болезнь протекает в легкой неопасной форме и требуется уход за инфицированным на дому.

Среди рекомендаций общие - требования к помещению, к лицам, осуществляющим уход, к санитарным нормам. Есть также общемедикаментозные показания, но в любом случае необходимо держать постоянную дистанционную связь с врачом.

Подробная инструкция в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (702)



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