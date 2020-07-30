18:30 30 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Срочно:
Инфографика

Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Получить короткую ссылку
88 0 0
Новости
Все новости
Все новости
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200730/14662373/Volkswagen-Caddy-osobennosti-i-preimuschestva.html

В Узбекистане открылся первый дилерский центр Volkswagen, где стартовали продажи легкого коммерческого автомобиля Caddy.

Несколько дней назад стало известно о старте продаж автомобилей Volkswagen Caddy. В республике начал функционировать первый дилерский центр Volkswagen, который открыл председатель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

Volkswagen Caddy - это единственный в классе автомобиль, оснащенный рессорной задней подвеской, что дает ему преимущества при перевозке грузов. Расход на 100 км - 6-8 литров бензина, грузоподъемность до 750 кг. За 12,5 секунды он способен разогнаться до 100 км/ч.

Его стоимость в Узбекистане - от 172 до 221 млн сумов. За год в республике планируют выпустить 20 тысяч автомобилей. 




Еще инфографика

  • Под знаком пандемии
    Последнее обновление: 17:53 25.07.2020
    17:53 25.07.2020

    Влияние COVID-19 на экономику Узбекистана

    Пандемия коронавируса оказывает влияние на экономику всех стран, в том числе Узбекистана. С какими результатами республика завершила полугодие, смотрите в нашей инфографике.

    1737
  • Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
    Последнее обновление: 15:11 22.07.2020
    15:11 22.07.2020

    Самый мощный: характеристики электровоза "Ермак"

    Узбекские железнодорожники на прошлой неделе получили два грузовых электровоза российского производства. Славящиеся своей мощью "Ермаки" были доставлены в Ташкент с Новочеркасского завода.

    12938
  • Последнее обновление: 12:53 20.07.2020
    12:53 20.07.2020

    Архитектурное обновление к Олимпиаде-80

    Проведение Олимпиады стало мощнейшим импульсом к развитию города: Москва обзавелась десятками новых сооружений, которые используются по назначению до сих пор. Их строительство представляло существенную статью расходов на организацию Олимпиады-80.

    295
  • Профилактика и лечение COVID-19 в легкой форме
    Последнее обновление: 11:59 18.07.2020
    11:59 18.07.2020

    Лечение COVID-19 на дому: что надо знать

    Минздрав Узбекистана обнародовал временные рекомендации по профилактике и лечению пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции, которым после обследования разрешается лечиться на дому.

    37601

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Своих не бросаем: как Россия помогает соседям бороться с пандемией — видео
Volkswagen Caddy: особенности и преимущества



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться