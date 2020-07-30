Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

В Узбекистане открылся первый дилерский центр Volkswagen, где стартовали продажи легкого коммерческого автомобиля Caddy.

Несколько дней назад стало известно о старте продаж автомобилей Volkswagen Caddy. В республике начал функционировать первый дилерский центр Volkswagen, который открыл председатель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

Volkswagen Caddy - это единственный в классе автомобиль, оснащенный рессорной задней подвеской, что дает ему преимущества при перевозке грузов. Расход на 100 км - 6-8 литров бензина, грузоподъемность до 750 кг. За 12,5 секунды он способен разогнаться до 100 км/ч.

Его стоимость в Узбекистане - от 172 до 221 млн сумов. За год в республике планируют выпустить 20 тысяч автомобилей.