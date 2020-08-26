Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

До этого момента в республике не было единого документа, который регулировал бы эту сферу. Законодатели предлагают четко обозначить виды акций, подпадающие под действие нормативного акта, а также прописать условия, место и время проведения массовых мероприятий.
В Узбекистане разрешат проводить митинги и демонстарции - проект закона >>
В частности, организаторами могут выступать только граждане Узбекистана старше 18 лет или отечественные некоммерческие организации. Время проведения ограничено - с 10.00 до 18.00 в любой день кроме дат проведения выборов и референдумов. Также нельзя проводить акции накануне этих событий.
В законопроекте прописан и порядок выдачи разрешения на митинги и демонстрации. Заявка подается не позднее чем за 15 дней до даты проведения, а местные органы исполнительной власти обязаны вынести решение не позднее чем через 10 дней после получения.
Подробнее о проекта нормативного акта смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.