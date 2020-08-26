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Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

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Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
© Sputnik /
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200826/14845559/Kak-gde-i-kogda-mozhno-provodit-demonstratsii-i-mitingi---proekt-zakona.html

В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен законопроект, регламентирующий проведение митингов, шествий, пикетов и демонстраций.

До этого момента в республике не было единого документа, который регулировал бы эту сферу. Законодатели предлагают четко обозначить виды акций, подпадающие под действие нормативного акта, а также прописать условия, место и время проведения массовых мероприятий.

В Узбекистане разрешат проводить митинги и демонстарции - проект закона >>

В частности, организаторами могут выступать только граждане Узбекистана старше 18 лет или отечественные некоммерческие организации. Время проведения ограничено - с 10.00 до 18.00 в любой день кроме дат проведения выборов и референдумов. Также нельзя проводить акции накануне этих событий.

Исполнительный директор Российского общества политологов - Игорь Кузнецов
© Sputnik / Антон Курилкин.
Эксперт: принятие в Узбекистане закона о митингах — это решение "на вырост"
Есть и традиционные ограничения по площадкам - дистанция не менее 300 метров от административных зданий, судов, образовательных и религиозных учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.

В законопроекте прописан и порядок выдачи разрешения на митинги и демонстрации. Заявка подается не позднее чем за 15 дней до даты проведения, а местные органы исполнительной власти обязаны вынести решение не позднее чем через 10 дней после получения.

Подробнее о проекта нормативного акта смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.  

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Теги:
Законопроект, Митинг, законодательство, Узбекистан



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Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона



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