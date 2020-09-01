20:56 01 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Инфографика

Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование

Получить короткую ссылку
164 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/01/14886537.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200901/14886769/Ekzamen-pod-otkrytym-nebom-kak-gde-i-kogda-proydet-testirovanie.html

Из-за эпидемии коронавируса кампания по приему в вузы Узбекистана была перенесена с августа на сентябрь. Также изменились и условия проведения тестирования. Подробности в нашей инфографике.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции принято решение провести все экзамены на открытом воздухе. Для этих целей в республике подготовлены 65 локаций, в основном, в парках и на спортивных объектах.

Парты в парке для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео
В столице оборудуют шесть таких площадок: на стадионе "Пахтакор", в Национальном парке, в парке Победы и в парке "Ашхабад". Также парты для абитуриентов расставили в Ботаническом саду и на аллее вузгородка.

Организаторы планируют уложиться в 12-14 дней, проводя тесты в две смены — утром и вечером. Если погода будет дождливой, испытания перенесут на другую дату.

Подробнее о том, как абитуриентам-2020 придется сдавать экзамены, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
коронавирус, вступительные экзамены, Ташкент, Узбекистан



Еще инфографика

  • Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
    Последнее обновление: 18:25 26.08.2020
    18:25 26.08.2020

    Митинг по правилам - как, где, когда

    В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен законопроект, регламентирующий проведение митингов, шествий, пикетов и демонстраций.

    327
  • Новый курорт на побережье Тудакуля
    Последнее обновление: 15:00 20.08.2020
    15:00 20.08.2020

    Марсель по-узбекски: новый курорт на Тудакуле

    В Навоийской области начал работу новый курорт на воде - с пляжем и аквапарком. Это только старт масштабного проекта, завершить который планируется через два года.

    701
  • Статистика по заключенным в Узбекистане
    Последнее обновление: 15:09 18.08.2020
    15:09 18.08.2020

    Труд за свободу: зарплаты заключенных в Узбекистане

    МВД республики впервые обнародовало данные о работе пенитенциарной системы, озвучив статистику по числу заключенных, а также по количеству колоний, следственных изоляторов и поселений для людей, нарушивших закон.

    1737
  • Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
    Последнее обновление: 20:41 13.08.2020
    20:41 13.08.2020

    Как восстановить здоровье после COVID-19

    Реабилитация нужна всем выздоровевшим от коронавируса. Как помочь организму прийти в себя — смотрите в инфографике.

    936

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники протеста против ограничений из-за COVID-19 в Берлине
В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото
Митинги, автопробег и день рождения Лукашенко — как в Беларуси прошли выходные
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться