Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование

Из-за эпидемии коронавируса кампания по приему в вузы Узбекистана была перенесена с августа на сентябрь. Также изменились и условия проведения тестирования. Подробности в нашей инфографике.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции принято решение провести все экзамены на открытом воздухе. Для этих целей в республике подготовлены 65 локаций, в основном, в парках и на спортивных объектах.

В столице оборудуют шесть таких площадок: на стадионе "Пахтакор", в Национальном парке, в парке Победы и в парке "Ашхабад". Также парты для абитуриентов расставили в Ботаническом саду и на аллее вузгородка.

Организаторы планируют уложиться в 12-14 дней, проводя тесты в две смены — утром и вечером. Если погода будет дождливой, испытания перенесут на другую дату.

Подробнее о том, как абитуриентам-2020 придется сдавать экзамены, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.