Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование

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Из-за эпидемии коронавируса кампания по приему в вузы Узбекистана была перенесена с августа на сентябрь. Также изменились и условия проведения тестирования. Подробности в нашей инфографике.
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции принято решение провести все экзамены на открытом воздухе. Для этих целей в республике подготовлены 65 локаций, в основном, в парках и на спортивных объектах.
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столице оборудуют шесть таких площадок: на стадионе "Пахтакор", в Национальном парке, в парке Победы и в парке "Ашхабад". Также парты для абитуриентов расставили в Ботаническом саду и на аллее вузгородка.
Организаторы планируют уложиться в 12-14 дней, проводя тесты в две смены — утром и вечером. Если погода будет дождливой, испытания перенесут на другую дату.
Подробнее о том, как абитуриентам-2020 придется сдавать экзамены, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.