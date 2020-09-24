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ID-карты вместо паспорта: что это и как их получить

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ID-карта вместо паспорта
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Sputnik Узбекистан
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С 1 января 2021 года в Узбекистане начнут внедрять единую систему оформления идентификационных ID-карт.

Электронные карты с чипом станут заменой биометрическим паспортам образца 2011 года.

Переход на новый носитель персональных данных планируют осуществить до 2030-го.

Выдача ID-карт будет осуществляться в следующем порядке:

  • первый этап: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022-го — в добровольном порядке, по достижению 16-летнего возраста, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством;
  • второй этап: с 1 января 2023-го по 31 декабря 2030-го— в обязательном порядке.

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
биометрический паспорт, паспорт, Узбекистан, ID-карта



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