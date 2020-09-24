ID-карты вместо паспорта: что это и как их получить

Электронные карты с чипом станут заменой биометрическим паспортам образца 2011 года.
Переход на новый носитель персональных данных планируют осуществить до 2030-го.
Выдача ID-карт будет осуществляться в следующем порядке:
- первый этап: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022-го — в добровольном порядке, по достижению 16-летнего возраста, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством;
- второй этап: с 1 января 2023-го по 31 декабря 2030-го— в обязательном порядке.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.