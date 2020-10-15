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Как выйти из карабахского кризиса — наглядное решение

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (22)
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Казанская формула выхода из карабахского конфликта
© Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201015/15186303.html

В интервью радио Sputnik министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о возможном политическом решение проблем Нагорного Карабаха. Для наглядности мы представляем предлагаемые шаги на одной схеме.

Глава МИД России Сергей Лавров затронул вопрос политического урегулирования в Нагорном Карабахе. В частности, предлагается передать Азербайджану семь областей спорного региона. С такой же инициативой выступил и глава Армении Никол Пашинян.

История решения карабахской проблемы

Ruptly, Sputnik, Министерство обороны Азербайджана, Министерство обороны Армении
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Более 10 лет назад по инициативе Москвы для разрешения карабахского конфликта была разработана так называемая казанская формула на основе взаимных уступок сторон. Тогда документ так и не подписали.

Согласно разработанному плану, Армения передавала Азербайджану семь районов вокруг Карабаха, которые Баку считает оккупированными территориями.

В свою очередь Ереван надеется на признание независимости Нагорного Карабаха, хотя Москва придерживается более реалистического варианта — обмен с гарантиями безопасности.

Нагорный Карабах, согласно "казанской формуле", получает временный статус с последующим переходом его в постоянный.

Важный участок, который противоборствующие стороны не могут поделить — Лачинский коридор — шестикилометровая горная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. Армения готова отдать 7 районов Азербайджану только при условии сохранения этого коридора, но Баку против.

На фоне серьезного обострения ситуации России призывает стороны остановиться именно на этом компромиссном варианте, который поддерживают и в Европе, и в США.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (22)



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Как выйти из карабахского кризиса — наглядное решение



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