Как выйти из карабахского кризиса — наглядное решение

Глава МИД России Сергей Лавров затронул вопрос политического урегулирования в Нагорном Карабахе. В частности, предлагается передать Азербайджану семь областей спорного региона. С такой же инициативой выступил и глава Армении Никол Пашинян.
История решения карабахской проблемы
Согласно разработанному плану, Армения передавала Азербайджану семь районов вокруг Карабаха, которые Баку считает оккупированными территориями.
В свою очередь Ереван надеется на признание независимости Нагорного Карабаха, хотя Москва придерживается более реалистического варианта — обмен с гарантиями безопасности.
Нагорный Карабах, согласно "казанской формуле", получает временный статус с последующим переходом его в постоянный.
Важный участок, который противоборствующие стороны не могут поделить — Лачинский коридор — шестикилометровая горная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. Армения готова отдать 7 районов Азербайджану только при условии сохранения этого коридора, но Баку против.
На фоне серьезного обострения ситуации России призывает стороны остановиться именно на этом компромиссном варианте, который поддерживают и в Европе, и в США.