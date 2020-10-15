Как выйти из карабахского кризиса — наглядное решение

В интервью радио Sputnik министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о возможном политическом решение проблем Нагорного Карабаха. Для наглядности мы представляем предлагаемые шаги на одной схеме.

Глава МИД России Сергей Лавров затронул вопрос политического урегулирования в Нагорном Карабахе. В частности, предлагается передать Азербайджану семь областей спорного региона. С такой же инициативой выступил и глава Армении Никол Пашинян.

История решения карабахской проблемы

Более 10 лет назад по инициативе Москвы для разрешения карабахского конфликта была разработана так называемая казанская формула на основе взаимных уступок сторон. Тогда документ так и не подписали.

Согласно разработанному плану, Армения передавала Азербайджану семь районов вокруг Карабаха, которые Баку считает оккупированными территориями.

В свою очередь Ереван надеется на признание независимости Нагорного Карабаха, хотя Москва придерживается более реалистического варианта — обмен с гарантиями безопасности.

Нагорный Карабах, согласно "казанской формуле", получает временный статус с последующим переходом его в постоянный.

Важный участок, который противоборствующие стороны не могут поделить — Лачинский коридор — шестикилометровая горная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. Армения готова отдать 7 районов Азербайджану только при условии сохранения этого коридора, но Баку против.

На фоне серьезного обострения ситуации России призывает стороны остановиться именно на этом компромиссном варианте, который поддерживают и в Европе, и в США.