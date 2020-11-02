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Как распределили госбюджет на 2021 год - проект

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201102/15310476/Kak-raspredelili-gosbyudzhet-v-Minfine---proekt.html

Индекс потребительских цен по сравнению с декабрем прошлого года прогнозируется в пределах 9-10 процентов.

Министерство финансов Узбекистана представило проект Госбюджета на 2021 год.

Согласно прогнозам экономического развития, объем ВВП составит 688,93 трлн сумов, уровень инфляции не превысит показателя в 9-10%, а темпы роста розничной торговли обещают составить 5,9%.

Наибольший объем средств выделят из Госбюджета Министерству финансов: ведомство получит 54,3 трлн сумов. МНО - почти в два раза меньше - 22,1 трлн сумов.

Также согласно прогнозу, доходы республиканского бюджета на 2021 год составят 120,16 трлн сумов, а расходы - 135,6 трлн сумов.

Теги:
Узбекистан, Минфин Узбекистана, госбюджет



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