Как распределили госбюджет на 2021 год - проект

Министерство финансов Узбекистана представило проект Госбюджета на 2021 год.
Согласно прогнозам экономического развития, объем ВВП составит 688,93 трлн сумов, уровень инфляции не превысит показателя в 9-10%, а темпы роста розничной торговли обещают составить 5,9%.
Наибольший объем средств выделят из Госбюджета Министерству финансов: ведомство получит 54,3 трлн сумов. МНО - почти в два раза меньше - 22,1 трлн сумов.
Также согласно прогнозу, доходы республиканского бюджета на 2021 год составят 120,16 трлн сумов, а расходы - 135,6 трлн сумов.