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Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook

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Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
© Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201113/15396974/Chto-mozhno-kupit-v-Uzbekistane-za-odin-novyy-MacBook.html

За деньги, которые вы можете отдать на один новенький MacBook, в Узбекистане можно сделать примерно 47 тестов на антитела. Что еще? Смотрите в нашей инфографике!

Компания Apple представила новый MacBook Air, который станет первым компьютером на собственном процессоре M1. 

Он может работать до 18 часов на одном заряде в режиме воспроизведения видео и 15 часов в Интернете. Ноутбук получил два разъема Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6, дисплей Retina 13,3 дюйма, разблокировку по отпечатку пальцев TouchID. 

Apple представила первый компьютер с собственным процессором >>

Цена - 999 долларов (примерно 10 миллионов сумов).

Что за такую цену можно позволить себе в Узбекистане? Смотрите нашу инфографику!

Теги:
Цена, цены, Узбекистан, Узбекистан, Apple



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Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook



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