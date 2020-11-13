Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook

Компания Apple представила новый MacBook Air, который станет первым компьютером на собственном процессоре M1.
Он может работать до 18 часов на одном заряде в режиме воспроизведения видео и 15 часов в Интернете. Ноутбук получил два разъема Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6, дисплей Retina 13,3 дюйма, разблокировку по отпечатку пальцев TouchID.
Apple представила первый компьютер с собственным процессором >>
Цена - 999 долларов (примерно 10 миллионов сумов).
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