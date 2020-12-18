O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

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В Узбекистане наладили производство отечественного смартфона, рассчитанного, прежде всего, на внутренний рынок. Помимо стандартных функций и приложений в нем имеется набор некоторых специализированных опций.
Производство гаджета получившего название "O'zbekiston", организовано в специальной экономической зоне "Навои". Аппарат на базе операционной системы Андроид имеет две фронтальных камеры, 64 гигабайта встроенной и 4 гигабайта оперативной памяти, а также слот под две сим-карты и возможность расширить хранилище данных за счет карточек формата microSD.
Если техническая часть мало чем выделяется на фоне конкурентов в той же ценовой категории, то софтовая начинка отличается своей колоритностью. В Смартфоне предустановлены приложения для оплаты госуслуг, загружены несколько десятков книг и музыкальных треков в исполнении отечественных исполнителей, а галерея богата иллюстрациями с традиционными узбекскими мотивами.
Стоит аппарат недешево - около 3,5 миллиона сумов. Всего планируется выпустить порядка 3 тысяч устройств, больше половины уже заказаны пользователями.
Об особенностях смартфона и о его конкурентах в этом ценовом сегменте, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.