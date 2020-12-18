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O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

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Смартфон Узбекистан
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201218/15630873/Ozbekiston-na-svyazi-na-chto-sposoben-otechestvennyy-smartfon.html

В Узбекистане наладили производство отечественного смартфона, рассчитанного, прежде всего, на внутренний рынок. Помимо стандартных функций и приложений в нем имеется набор некоторых специализированных опций.

Производство гаджета получившего название "O'zbekiston", организовано в специальной экономической зоне "Навои". Аппарат на базе операционной системы Андроид имеет две фронтальных камеры, 64 гигабайта встроенной и 4 гигабайта оперативной памяти, а также слот под две сим-карты и возможность расширить хранилище данных за счет карточек формата microSD.

Национальные мелодии и герб: как выглядит новый смартфон Узбекистон
УзА
Национальные мелодии и герб: как выглядит новый смартфон "Узбекистон"
Если техническая часть мало чем выделяется на фоне конкурентов в той же ценовой категории, то софтовая начинка отличается своей колоритностью. В Смартфоне предустановлены приложения для оплаты госуслуг, загружены несколько десятков книг и музыкальных треков в исполнении отечественных исполнителей, а галерея богата иллюстрациями с традиционными узбекскими мотивами.

Стоит аппарат недешево - около 3,5 миллиона сумов. Всего планируется выпустить порядка 3 тысяч устройств, больше половины уже заказаны пользователями.

Об особенностях смартфона и о его конкурентах в этом ценовом сегменте, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.  




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O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон



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