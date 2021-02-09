Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

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В Узбекистане и в других странах мира 2021 год проходит под знаком празднования 580-летия поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои. Его многочисленные произведения по-прежнему актуальны и вызывают интерес у исследователей и лингвистов.
Алишер Навои - фигура мирового масштаба. Это не только поэт, это еще и основатель узбекского литературного языка, в том понимании, в котором мы его воспринимаем сегодня. С этой точки зрения его по праву можно считать узбекским Пушкиным.
Пресс-служба Посольства Узбекистана в Москве
Юбилейную дату намерены отметить широко, даже несмотря на продолжающуюся в мире пандемию: запланированы международные конференции и выставки, создается Общественный фонд имени Алишера Навои и учреждается орден его имени.
Жизнь, творчество и крылатые фразы великого мыслителя средневекового Востока - в инфографике Sputnik Узбекистан.