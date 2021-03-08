Женское лицо Узбекистана

Женщины в республике с каждым годом играют все более важную роль в общественной жизни, занимают руководящие посты, ведут бизнес. Но при этом они по-прежнему остаются хранительницами домашнего очага.

По статистике число женщин и мужчин в Узбекистане почти одинаковое - представительниц прекрасного пола чуть меньше. Средний возраст женского населения республики - около 30 лет. Согласно данным Узстата, около 48% женщин имеют среднее специальное образование, 12,6% — высшее.

Если анализировать профессиональные навыки, то больше всего узбекистанок работают в системе здравоохранения (76,8%), образования (75,7%) и в сфере услуг (52,1%). Даже в таких мужских профессиях как охрана правопорядка служат порядка 11% представительниц прекрасного пола. При этом в рядах вооруженных сил количество женщин не превышает 3%.

По финансовой составляющей узбекистанки по статистике получают почти на треть меньше, чем мужчины, однако среди них все больше становится руководителей учреждений и фирм, их роль в общественно-политической и экономической жизни республики растет. Так в законодательной палате Олий Мажлиса треть депутатов - женщины, а в Сенате их доля приближается к четверти. А вот в правительстве пока только одна женщина-министр — глава МДО Агриппина Шин.

Несмотря на такую активность женщин в жизни республики их роль в качестве хранительниц очага по-прежнему несоразмерно высока. Наиболее наглядно это проявляется, например, в количестве времени, которое ежедневно тратят хозяйки на домашние хлопоты - пять с лишним часов против двух часов, что уделяют мужчины.

Каков портрет современной узбекской женщины, смотрите в нашей инфографике.