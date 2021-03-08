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Женское лицо Узбекистана

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Женщины Узбекистана — какие они?
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210308/16142815/Zhenskoe-litso-Uzbekistana.html

Женщины в республике с каждым годом играют все более важную роль в общественной жизни, занимают руководящие посты, ведут бизнес. Но при этом они по-прежнему остаются хранительницами домашнего очага.

По статистике число женщин и мужчин в Узбекистане почти одинаковое - представительниц прекрасного пола чуть меньше. Средний возраст женского населения республики - около 30 лет. Согласно данным Узстата, около 48% женщин имеют среднее специальное образование, 12,6% — высшее.

Если анализировать профессиональные навыки, то больше всего узбекистанок работают в системе здравоохранения (76,8%), образования (75,7%) и в сфере услуг (52,1%). Даже в таких мужских профессиях как охрана правопорядка служат порядка 11% представительниц прекрасного пола. При этом в рядах вооруженных сил количество женщин не превышает 3%.

Президент поздравил женщин с праздником
Пресс-служба президента Узбекистана
На обеспечение жильем женщин выделят 421 млрд сумов
По финансовой составляющей узбекистанки по статистике получают почти на треть меньше, чем мужчины, однако среди них все больше становится руководителей учреждений и фирм, их роль в общественно-политической и экономической жизни республики растет. Так в законодательной палате Олий Мажлиса треть депутатов - женщины, а в Сенате их доля приближается к четверти. А вот в правительстве пока только одна женщина-министр — глава МДО Агриппина Шин.

Несмотря на такую активность женщин в жизни республики их роль в качестве хранительниц очага по-прежнему несоразмерно высока. Наиболее наглядно это проявляется, например, в количестве времени, которое ежедневно тратят хозяйки на домашние хлопоты - пять с лишним часов против двух часов, что уделяют мужчины.

Каков портрет современной узбекской женщины, смотрите в нашей инфографике.

Теги:
статистика, женщины, Узбекистан



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