Пожелание удачи от экипажа и первая тренировка: футболисты Узбекистана в ОАЭ

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Рано утром 2 января национальная сборная Узбекистана прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в Кубке Азии-2019.
Полет длился 3 часа и 15 минут, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
"Командир воздушного корабля от имени всего экипажа объявил, что на борту находится сборная Узбекистана, и пожелал удачи ребятам в предстоящем важнейшем соревновании", - говорится в сообщении.
Команда прибыла в Дубай и расположилась в гостинице Roda Al Bustan. Сегодня вечером запланирована первая тренировка сборной.
Погода в Дубае комфортная - 23-24 градуса тепла. Команда пребывает в хорошем настроении и готова приложить все усилия для достойного выступления в Кубке Азии, уточняет АФУ.
Напомним, накануне в международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония проводов футбольной сборной.
Несмотря на ранее утро в международном аэропорту имени Ислама Каримова было чрезвычайно шумно и многолюдно.
Автобус с игроками встретила толпа фанатов и музыканты, которые устроили в воздушной гавани настоящее музыкальное шоу. Вышедший на улицу аргентинец Эктор Купер, судя по выражению его лица, никак не ожидал такого ажиотажа от казалось бы обычной процедуры - отлета сборной на турнир.