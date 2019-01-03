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Кубок Азии 2019
Сборная Омана

Соперник сборной Узбекистана по Кубку Азии одержал победу перед турниром

Ассоциация футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
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Национальная команда Омана в товарищеском матче обыграла представителей Таиланда.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Сборная Омана, которая будет соперником национальной команды Узбекистана на групповой стадии Кубка Азии-2019, провела товарищеский поединок против Таиланда, сообщает Ассоциация футбола республики.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу футболистов из Омана. Голы на счету Ахмеда Кану и  Мохсина Аль Гассани.

Сборная Узбекистана на Кубке Азии-2019 попала в группу F вместе с командами Японии, Омана и Туркменистана. Первый поединок состоится 9 января в Шардже против Омана в 18:30 по ташкентскому времени. 

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ.

 

Ранее сообщалось, что национальная сборная Узбекистана прибыла в Объединенные Арабские Эмираты, расположилась в гостинице Roda Al Bustan и провела первую тренировку.




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