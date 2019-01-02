Пожелание удачи от экипажа и первая тренировка: футболисты Узбекистана в ОАЭ

По словам специалистов, погода в погода в Дубае благоволит узбекистанским спортсменам, температура воздуха там установилась на отметке 23-24 градуса тепла. Команда готова к достойному выступлению в Кубке Азии.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Рано утром 2 января национальная сборная Узбекистана прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в Кубке Азии-2019.

Полет длился 3 часа и 15 минут, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

© Фото: АФУ Сборная Узбекистана прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в Кубке Азии-2019

"Командир воздушного корабля от имени всего экипажа объявил, что на борту находится сборная Узбекистана, и пожелал удачи ребятам в предстоящем важнейшем соревновании", - говорится в сообщении.

Команда прибыла в Дубай и расположилась в гостинице Roda Al Bustan. Сегодня вечером запланирована первая тренировка сборной.

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Погода в Дубае комфортная - 23-24 градуса тепла. Команда пребывает в хорошем настроении и готова приложить все усилия для достойного выступления в Кубке Азии, уточняет АФУ.

Напомним, накануне в международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония проводов футбольной сборной.

Несмотря на ранее утро в международном аэропорту имени Ислама Каримова было чрезвычайно шумно и многолюдно.

Автобус с игроками встретила толпа фанатов и музыканты, которые устроили в воздушной гавани настоящее музыкальное шоу. Вышедший на улицу аргентинец Эктор Купер, судя по выражению его лица, никак не ожидал такого ажиотажа от казалось бы обычной процедуры - отлета сборной на турнир.

