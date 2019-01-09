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Кубок Азии 2019

Что думают узбекистанцы о шансах сборной на Кубке Азии

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Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сборная Узбекистана стартовала на Кубке Азии в матче с командой Омана. Что на родине думают о шансах "Белых волков" на турнире, выяснил корреспондент Sputnik.

Большинство опрошенных уверены, что подопечным Эктора Купера вполне по силам не только выйти в плей-офф турнира, но побороться за четверку сильнейших. Кроме того, опрошенные Sputnik болельщики солидарны в том, что главным соперником узбекистанцев на групповом этапе станут японцы, успешно выступившие на последнем мундиале в России.

Некоторые оптимисты не исключили, что победа на региональном турнире вполне по силам сборной Узбекистана, в отличие, пока что, от попадания на мировое первенство.

О шансах сборной и ожиданиях болельщиков смотрите в видеоообзоре Sputnik Узбекистан.




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