Что думают узбекистанцы о шансах сборной на Кубке Азии

Сборная Узбекистана стартовала на Кубке Азии в матче с командой Омана. Что на родине думают о шансах "Белых волков" на турнире, выяснил корреспондент Sputnik.

Большинство опрошенных уверены, что подопечным Эктора Купера вполне по силам не только выйти в плей-офф турнира, но побороться за четверку сильнейших. Кроме того, опрошенные Sputnik болельщики солидарны в том, что главным соперником узбекистанцев на групповом этапе станут японцы, успешно выступившие на последнем мундиале в России.

Некоторые оптимисты не исключили, что победа на региональном турнире вполне по силам сборной Узбекистана, в отличие, пока что, от попадания на мировое первенство.

О шансах сборной и ожиданиях болельщиков смотрите в видеоообзоре Sputnik Узбекистан.