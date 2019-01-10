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Кубок Азии 2019
Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана

Перед матчем с Оманом игрокам сборной Узбекистана сделали сюрприз

AFP / Karim Sahib
Кубок Азии 2019
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Сборная Узбекистана удачно стартовала на Кубке Азии-2019, обыграв команду Омана 2:1.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Перед матчем Кубка Азии-2019 против команды Омана игроков сборной Узбекистана ждал сюрприз, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Накануне игры помощник главного тренера Махмуд Фаёз и видеооператор Жамол Салихов наклеили на двери номеров, в которых живут футболист, фотографии самых радостных моментов для сборной Узбекистана. Иллюстрации сопровождались мотивирующими лозунгами "Нет ничего невозможного!", "Вы можете достичь любые цели", "Кубок Азии наш!".

Сюрприз для сборной Узбекистана на Кубке Азии-2019
Национальный олимпийский комитет
Сюрприз для сборной Узбекистана на Кубке Азии-2019

Сборная Узбекистана в дебютном матче на Кубке Азии-2019 обыграла команду Омана со счетом 2:1. Одил Ахмедов вывел Узбекистан вперед уже в первом тайме, но во втором игроки Омана сумели сравнять счет. Ближе к концу матча гол вышедшего на замену Эльдора Шомуродова позволил команде Эктора Купера заработать три очка.

Второй матч в рамках Кубка Азии против Туркменистана сборная Узбекистана проведет на стадионе Rashid Stadium 13 января. Встреча начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по Ташкенту).




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