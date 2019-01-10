Перед матчем с Оманом игрокам сборной Узбекистана сделали сюрприз

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Перед матчем Кубка Азии-2019 против команды Омана игроков сборной Узбекистана ждал сюрприз, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Накануне игры помощник главного тренера Махмуд Фаёз и видеооператор Жамол Салихов наклеили на двери номеров, в которых живут футболист, фотографии самых радостных моментов для сборной Узбекистана. Иллюстрации сопровождались мотивирующими лозунгами "Нет ничего невозможного!", "Вы можете достичь любые цели", "Кубок Азии наш!".

Национальный олимпийский комитет Сюрприз для сборной Узбекистана на Кубке Азии-2019

Сборная Узбекистана в дебютном матче на Кубке Азии-2019 обыграла команду Омана со счетом 2:1. Одил Ахмедов вывел Узбекистан вперед уже в первом тайме, но во втором игроки Омана сумели сравнять счет. Ближе к концу матча гол вышедшего на замену Эльдора Шомуродова позволил команде Эктора Купера заработать три очка.

Второй матч в рамках Кубка Азии против Туркменистана сборная Узбекистана проведет на стадионе Rashid Stadium 13 января. Встреча начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по Ташкенту).