Перед матчем с Оманом игрокам сборной Узбекистана сделали сюрприз

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Перед матчем Кубка Азии-2019 против команды Омана игроков сборной Узбекистана ждал сюрприз, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Накануне игры помощник главного тренера Махмуд Фаёз и видеооператор Жамол Салихов наклеили на двери номеров, в которых живут футболист, фотографии самых радостных моментов для сборной Узбекистана. Иллюстрации сопровождались мотивирующими лозунгами "Нет ничего невозможного!", "Вы можете достичь любые цели", "Кубок Азии наш!".
Сборная Узбекистана в дебютном матче на Кубке Азии-2019 обыграла команду Омана со счетом 2:1. Одил Ахмедов вывел Узбекистан вперед уже в первом тайме, но во втором игроки Омана сумели сравнять счет. Ближе к концу матча гол вышедшего на замену Эльдора Шомуродова позволил команде Эктора Купера заработать три очка.
Второй матч в рамках Кубка Азии против Туркменистана сборная Узбекистана проведет на стадионе Rashid Stadium 13 января. Встреча начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по Ташкенту).