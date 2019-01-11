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Кубок Азии 2019
Звезды узбекской эстрады на стадионе во время футбольного матча на Кубке Азии в ОАЭ

Ярко и патриотично: узбекские звезды поддерживают футболистов на Кубке Азии

© instagram / xalimaxonim
Кубок Азии 2019
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Звезды обратились к спортсменам со словами поддержки накануне первого матча на Кубке Азии, болели за свою страну, переживая происходящее на поле вместе с футболистами, а после убедительной победы дали волю чувствам и пустились в пляс.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Звезды узбекской эстрады отправились в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы поболеть за свою страну, переживая происходящее на поле вместе с футболистами.

Знаменитости щедро делятся своими фото- и видеозарисовками с Кубка Азии. Например, популярная узбекская юмористка Халима Ибрагимова вместе с певицей Нилуфар Усмановой очень активно поддерживают сборную республики.

На своей странице в Instagram Халима опубликовала патриотичные снимки, на которых она в окружении своих коллег и друзей позирует на фоне флага Узбекистана. Она адресовала самые теплые пожелания игрокам перед их первым матчем с Оманом.

Ну а после яркой победы сборной радости звезд не было предела – они исполняли на трибунах национальные танцы под национальные мелодии, тем самым поднимая и без того прекрасное настроение остальных болельщиков.

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Рак,исида у'злари Лазги ...🇺🇿🇺🇿

Публикация от Хаммага е"к,ишим шартмас!!! (@xalimaxonim)

Безусловно, для узбекских футболистов это является дополнительным стимулом для борьбы и побед.

Напомним, сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии – 2019, который состоялся 9 января, одержала трудную победу 2:1 над командой Омана.

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Команда Эктора Купера вышла вперед уже на 34-й минуте, когда Одил Ахмедов открыл счет великолепным ударом со штрафного. Но сборная Омана не собиралась сдаваться и во втором тайме сравняла счет.

Выйти вперед узбекская команда сумела только на 86-й минуте, когда недавно вышедший на замену Эльдор Шомуродов выиграл борьбу за мяч на половине поля соперника, вошел в штрафную, обвел защитника и пробил точно в ворота Аль-Рашиди.

Следующую встречу сборная Узбекистана проведет 13 января против команды Туркменистана.

Теги:
болельщики, звезды, футбол, ОАЭ, Узбекистан



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