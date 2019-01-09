Одил в поле воин: сборная Узбекистана стартовала на Кубке Азии с победы

Гола капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова оказалось недостаточно, чтобы обыграть Оман, однако своевременная замена, сделанная Эктором Купером, позволила сохранить победу и три очка.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 одержала трудную победу 2:1 над командой Омана.

Команда Эктора Купера вышла вперед уже на 34-й минуте, когда Одил Ахмедов открыл счет великолепным ударом со штрафного. Но сборная Омана не собиралась сдаваться и во втором тайме сравняла счет.

Выйти вперед узбекская команда сумела только на 86-й минуте, когда недавно вышедший на замену Эльдор Шомуродов выиграл борьбу за мяч на половине поля соперника, вошел в штрафную, обвел защитника, и пробил точно в ворота Аль-Рашиди.

В добавленное время защитник сборной Узбекистана Егор Кримец получил прямую красную карточку за фол последней надежды возле своей штрафной. Следующий матч своей команды ему придется пропустить.

Отличный матч провел вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров: на его счету несколько важных спасений.

В параллельном матче сборная Японии обыграла Туркменистан со счетом 3:2.

Следующую встречу сборная Узбекистана проведет 13 января против команды Туркменистана.

Кубок Азии-2019 проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана выступает в группе F вместе с Японией, Оманом и Туркменистаном.

Текстовая трансляция матча сборных Узбекистана и Омана на Кубке Азии >>