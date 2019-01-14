Большие цели: игроки сборной Узбекистана — о настрое на матч с Японией

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. После матча со сборной Туркменистана Кубке Азии - 2019, который завершился разгромом соперника со счетом 4:0, игроки национальной команды Узбекистана нацелены на победу в последней игре групповой стадии против Японии.

Автор одного из голов Жавохир Сидиков назвал встречу с Туркменистаном особенной, потому что ему удалось забить свой первый мяч за сборную.

"Всем игрокам, которые отличились голами в игре против Туркменистана, до 25 лет, то есть мы все - представители молодого поколения. Мы многому учимся, играя рядом с опытными футболистами. Наша цель - одержать много побед в составе сборной Узбекистана, защищать честь нашей страны. Мы приехали на Кубок Азии с большими целями. Мы готовы сделать все возможное, чтобы достичь их", - сказал Сидиков.

Центральный защитник сборной Узбекистана Анзур Исмаилов пообещал, что в матче с Японией команда вновь будет играть на победу.

"Первая игра была немного сложной, в связи с тем, что мы на протяжении двух месяцев не проводили товарищеских матчей. Одна игра привела все в порядок, мы стали понимать друг друга еще лучше. Победой укрепили веру в себя. В сегодняшнем матче настраивались только на победу. Воспользовавшись ошибками соперника, справились с поставленной задачей. В предстоящем матче против сборной Японии мы выйдем на поле, чтобы вновь праздновать победу", - сказал он после матча.

После двух матчей Узбекистан набирает в группе F шесть очков и досрочно обеспечивает себе выход в плей-офф. Третья игра состоится 17 января - команда под руководством Эктора Купера поборется за первое место с фаворитами квартета — сборной Японии.