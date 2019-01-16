Купер: если бы я знал секрет победы над Японией, применил бы его

Все 23 игрока сборной Узбекистана готовы к последнему матчу групповой стадии Кубка Азии и будут играть на победу, заявил главный тренер команды Эктор Купер.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Азии-2019 против Японии.

Национальная команда Узбекистана уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Азии, но от результата встречи с Японией будет зависеть итоговое распределение мест в группе F.

"Знаем, что завтра сыграем против одной из сильнейших сборных Азии. Эта встреча важная, так как она повлияет на нашу судьбу в следующем этапе. Нам не важно с кем мы сыграем в 1/8 финала. Некоторые наши игроки провели по два матча, возможно дадим отдых тем, кто испытывает усталость. Но это не означает, что мы выйдем на поле без желания завоевать три очка. В предстоящем матче против Японии мы хотим показать свою лучшую игру", - заявил Купер.

Он добавил, что команда будет играть только с целью победить.

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"Будем думать о футболистах, получивших желтую карточку. Если они завтра получат еще предупреждение, то не смогут сыграть в 1/8 финала. Не хочу повторять ошибку, которую допустил со сборной Египта на кубке Африки. У меня особый подход работы со сборной Узбекистана. Нам очень нужна победа, именно с этим желанием мы выйдем завтра на поле. Все 23 футболиста к игре готовы", - подчеркнул наставник.

По его словам, если бы он знал секрет победы над Японией, то применил бы его.

"Мы за короткий срок постарались развить свою игру и команду. Соперник силен, в составе есть быстрые игроки, могут хорошо прессинговать. Наша основная задача — не давать им таких возможностей. Должны быть готовы на поле к любому раскладу", - уверен Купер.

Соперник в 1/8 не важен для тренера сборной Узбекистана не важен.

"Если вы хотите победить в Кубке Азии, то должны быть готовы сыграть против любого соперника. Где бы я не работал, будь то Европа, Америка, Азия, мои правила не меняются. Я побеждаю в каждом матче. Хорошо конечно радовать себя историей или статистикой. Но в одном матче это не играет роли. Мы во время игры об этом не думаем", - сказал он.

Матч против Японии состоится 17 января на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 18:30 по ташкентскому времени. Встречу рассудит бригада судей из ОАЭ во главе с Мухаммадом Абдуллой Хасаном Мухаммадом.