Матч против Японии на Кубке Азии: статистика и стартовый состав

Капитан команды Одил Ахмедов начнет встречу на скамейке запасных. В стартовый состав вернулся защитник Егор Кримец, который пропустил предыдущий матч из-за красной карточки, полученной во встрече с Оманом. Всего же по сравнению с матчем против Японии Эктор Купер сделал в стартовом составе пять замен. С первых минут на поле выйдут Фаррух Сайфиев, Даврон Хошимов, Икром Алибаев, Фозил Мусаев.
Кстати, Фаррух Сайфиев сегодня празднует свой 28-й день рождения.
Сборные Узбекистана и Японии встречались на поле 10 раз. На счету футболистов из Страны восходящего солнца девять побед, а у узбекистанцев - всего одна. В 10 матчах против Японии наша сборная забила девять мячей, а пропустила 28.
На этом Кубке Азии обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф, от результата предстоящей встречи будет зависеть только итоговое распределение первого и второго места в группе F, а также будущий соперник по четвертьфиналу. Победитель группы отправится в Шарджу на матч против Катара или Саудовской Аравии, а ставший вторым останется в Аль-Айне играть против Австралии.
Сборная Узбекистана выйдет на матч против Японии в белой форме.