Матч против Японии на Кубке Азии: статистика и стартовый состав

Встреча состоится на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 18:30 по ташкентскому времени, сборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Известен стартовый состав сборной Узбекистана на матч Кубка Азии - 2019 против Японии.

Игра состоится 17 января на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 18:30 по ташкентскому времени. Встречу рассудит бригада судей из ОАЭ во главе с Мухаммадом Абдуллой Хасаном Мухаммадом.

Стартовый состав на матч против Японии выглядит так.

Стартовый состав национальной сборной Узбекистана на матч против Японии! #AsianCup2019 pic.twitter.com/FfqB8uBlie — Ассоциация футбола Узбекистана (@UzbekistanFA_ru) January 17, 2019

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Капитан команды Одил Ахмедов начнет встречу на скамейке запасных. В стартовый состав вернулся защитник Егор Кримец, который пропустил предыдущий матч из-за красной карточки, полученной во встрече с Оманом. Всего же по сравнению с матчем против Японии Эктор Купер сделал в стартовом составе пять замен. С первых минут на поле выйдут Фаррух Сайфиев, Даврон Хошимов, Икром Алибаев, Фозил Мусаев.

Кстати, Фаррух Сайфиев сегодня празднует свой 28-й день рождения.

Сборные Узбекистана и Японии встречались на поле 10 раз. На счету футболистов из Страны восходящего солнца девять побед, а у узбекистанцев - всего одна. В 10 матчах против Японии наша сборная забила девять мячей, а пропустила 28.

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© Ассоциация футбола Узбекистана. Жавохир Сидиков: со сборной Узбекистана я ни разу не проигрывал Японии

На этом Кубке Азии обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф, от результата предстоящей встречи будет зависеть только итоговое распределение первого и второго места в группе F, а также будущий соперник по четвертьфиналу. Победитель группы отправится в Шарджу на матч против Катара или Саудовской Аравии, а ставший вторым останется в Аль-Айне играть против Австралии.

Сборная Узбекистана выйдет на матч против Японии в белой форме.