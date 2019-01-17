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Кубок Азии 2019
Раздевалка сборной Узбекистана по футболу перед матчем с Японией на кубке Азии

Матч против Японии на Кубке Азии: статистика и стартовый состав

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Кубок Азии 2019
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Встреча состоится на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 18:30 по ташкентскому времени, сборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Известен стартовый состав сборной Узбекистана на матч Кубка Азии - 2019 против Японии.

Игра состоится 17 января на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 18:30 по ташкентскому времени. Встречу рассудит бригада судей из ОАЭ во главе с Мухаммадом Абдуллой Хасаном Мухаммадом.

Стартовый состав на матч против Японии выглядит так.

Эктор Купер
© Ассоциация футбола Узбекистана.
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Капитан команды Одил Ахмедов начнет встречу на скамейке запасных. В стартовый состав вернулся защитник Егор Кримец, который пропустил предыдущий матч из-за красной карточки, полученной во встрече с Оманом. Всего же по сравнению с матчем против Японии Эктор Купер сделал в стартовом составе пять замен. С первых минут на поле выйдут Фаррух Сайфиев, Даврон Хошимов, Икром Алибаев, Фозил Мусаев.

Кстати, Фаррух Сайфиев сегодня празднует свой 28-й день рождения.

Сборные Узбекистана и Японии встречались на поле 10 раз. На счету футболистов из Страны восходящего солнца девять побед, а у узбекистанцев - всего одна. В 10 матчах против Японии наша сборная забила девять мячей, а пропустила 28.

Эмблема Ассоциации футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Эмблема Ассоциации футбола Узбекистана

Жавохир Сидиков
© Ассоциация футбола Узбекистана.
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На этом Кубке Азии обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф, от результата предстоящей встречи будет зависеть только итоговое распределение первого и второго места в группе F, а также будущий соперник по четвертьфиналу. Победитель группы отправится в Шарджу на матч против Катара или Саудовской Аравии, а ставший вторым останется в Аль-Айне играть против Австралии.

Сборная Узбекистана выйдет на матч против Японии в белой форме.




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