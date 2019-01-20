Соперник — сборная Австралии: что ждет Узбекистан в 1/8 Кубка Азии

Подопечные Эктора Купера в понедельник 21 января сыграют первый матч на стадии плей-офф против сборной Австралии — регулярного участника мировых чемпионатов и действующего обладателя кубка Азии. Что собой представляет соперник "Белых волков", читайте в материале колумниста Sputnik Узбекистан.

Их называют "cоккеруз" — вот так один неизвестный австралиец скрестил два слова — "соккер" (вариант названия футбола) и "кенгуру". И очень приятно, что в последние годы "футбольный кенгурятник" радует болельщиков не только ярким названием.

Доказательство этому — надежная и интересная игра команды на Кубке Конфедераций — 2017 в России. Сам видел, как австралийцы на "Открытие-Арене" дисциплинированно выцарапали ничью у одного из фаворитов — чилийцев, чем заслужили уважение российских болельщиков.

Европейскому футболу в Австралии было пробиться крайне сложно: он уступает по популярности и регби, и австралийскому футболу, в который играют на овальном поле с причудливыми широкими воротами. Поэтому и счета там двузначные.

Перемена в настроении австралийцев по отношению к футболу произошла в 1956 году во время Олимпийских игр в Мельбурне, которые, кстати, выиграла сборная СССР. Сразу после этого события в стране стали появляться секции, строиться поля. Но на игре сборной это не отражалось — она спокойно играла в зоне Океании с Новой Зеландией, Фиджи и Соломоновыми Островами и ничем себя не проявляла. А выход на Чемпионат мира 1974 года был чистой случайностью.

Все изменилось на "рубеже веков". Развитие футбольных школ привело к тому, что игроки "зеленого континента" стали появляться и в английских клубах. Самыми знаменитыми из них стали голкипер Марк Шварцер и полузащитник Тим Кэхилл. Вот им и суждено было стать "вожаками" команды, которая выстрелила на Чемпионате мира —2006.

Тут, справедливости ради, надо назвать имя "волшебника", который в первый и последний раз в истории вывел Австралию из группы. Это Гус Хиддинк, два года спустя приведший Россию к бронзовым медалям чемпионата Европы.

© Sputnik . Дмитрий Матвеев Кто выиграет Кубок Азии: мнение узбекских болельщиков перед стартом плей-офф

Ох, как они бегали тогда! Быстрая доставка мяча по всему полю, полнейший контроль над ситуацией на любом участке. Благодаря этому была повержена Япония и добыта ничья с Хорватией. Исторический гол тогда забил Гарри Кьюэлл.

С бразильцами, правда, этот стиль не прошел. Австралия проиграла 0:2. Не повезло "кенгурятнику" и в 1/8 финала с будущими чемпионами мира — итальянцами: "Матерацци и компания" победили лишь благодаря весьма спорному пенальти.

Также в начале века многим стало ясно, что Австралия "переросла" Океанию. Ей было позволено принимать участие в турнирах Азиатской зоны, что сделало эти соревнования весьма зрелищными. В 2015-м году "кенгурятник", в доказательство своей силы, выиграл Чемпионат Азии.

Перед Чемпионатом мира в России тренировать команду стал Берт ван Маарвейк, который в 2010 году выиграл "серебро" Чемпионата мира с Нидерландами. Он также вывел в финал "российского мундиаля" сборную Саудовской Аравии. Однако игра в России у австралийцев не заладилась: у сборной было очень много брака в матчах с французами, перуанцами и датчанами.

Что представляет из себя "кенгурятник" сейчас, на этом турнире? На этот вопрос ответить сложно: на предварительном этапе команда не показала ничего яркого. Проигрыш Иордании и вымученная победа над Сирией говорят о проблемах с кондициями игроков "зеленого континента". Но именно в таких ситуациях Австралию спасала сила воли ее игроков, поэтому предстоящий матч раунда плей-офф с Узбекистаном будет крайне напряженным.