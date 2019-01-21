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Кубок Азии 2019
Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Камерун - Австралия

Узбекистан нам не соперник: что австралийцы пишут об 1/8 финала Кубка Азии

© Sputnik / Александр Вильф
Кубок Азии 2019
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Перед началом плей-офф журналисты и болельщики из Австралии рассуждают о шансах на полуфинал турнира так, как будто матч против Узбекистана уже выигран.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik, Дмитрий Матвеев. Sputnik Узбекистан выяснил, какие прогнозы на матч 1/8 финала Кубка Азии дают австралийские журналисты и болельщики.

Сборная Узбекистана 21 января начнет плей-офф Кубка Азии матчем против Австралии.

Среди австралийских журналистов и болельщиков доминируют беспечные настроения. Как журналистов, так и болельщиков больше интересует состав собственной команды, нежели игроки сборной Узбекистана.

Сборная Австралии
© Пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации AFC
Соперник — сборная Австралии: что ждет Узбекистан в 1/8 Кубка Азии
Основные вопросы, которыми задаются сейчас австралийские издания, касаются того, выйдут ли на матч против узбекистанцев полузащитник Мэтью Леки из немецкой "Герты" и Эндрю Наббаут из японского клуба "Урава Ред Даймондс". Оба только недавно восстановились от травм. Австралийское отделение агентства Fox Sports в преддверии матча с Узбекистаном обсуждает возможное возвращение нападающего Джейми Макларена из шотландского "Хайберниана" в чемпионат Австралии.

Такие же настроения царят и среди болельщиков. После того как в группе фанатов сборной Австралии в Facebook опубликовали турнирную сетку плей-офф, подписчики в комментариях предсказали появление своей национальной команды в полуфинале.

Одни фанаты высказывали мнение об удачной для австралийцев половине турнирной сетки со слабыми соперниками, другие уверенно заявили, что одним из полуфиналов станет матч между Австралией и Южной Кореей. Часть болельщиков начала рассуждать о том, что в финал австралийцы все же не пройдут, оступившись в полуфинале, и парой финалистов станут сборные Саудовской Аравии и Южной Кореи.

Таким образом, Узбекистан австралийские фанаты вообще не берут в расчет, считая, что их сборная фактически уже вышла в четвертьфинал.  

На страничке фанатов сборной Австралии в Twitter проскальзывает такое же неуважительное отношение к узбекистанской сборной. В ней опять обсуждаются внутренние австралийские дела и возможные переходы игроков. В скромном превью к матчу с Узбекистаном администратор этого сообщества назвал предстоящий поединок "блокбастером", акцентировав внимание на том, что австралийцы сейчас занимают второе место в рейтинге Азиатской конфедерации футбола, а узбекистанцы — всего лишь 14-е.

В качестве серьезного соперника Узбекистан не воспринимают и видные австралийские журналисты. Комментатор австралийского отделения Fox Sports Дэниэл Гэрб на своей странице в Twitter публиковал только новости из стана своей сборной, а также о матчах Английской премьер-лиги, вообще ничего не написав об игроках сборной Узбекистана.

Спортивный колумнист The Guardian Скотт МакЭйнтэйр у себя в Twitter пожаловался на предвзятое судейство по отношению к сборной Австралии. По его мнению, судьи так ведут себя из-за того, что австралийцы являются действующим обладателем Кубка Азии. Журналиста возмутил спорный пенальти в последнем групповом матче со сборной Сирии, который австралийцы в итоге выиграли со счетом 3:2.

МакЭйнтэйра повеселил слоган сборной Узбекистана на Кубке Азии "Here we are. Uzbekistan", написанный на автобусе команды без точки. В результате вместо "Здесь мы. Узбекистан" получилось "Здесь мы Узбекистан". Журналист назвал этот слоган "самым экзистенциальным".

Единственным футболистом сборной Узбекистана, которого все же отметили австралийские издания, оказался нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов, отлично проявивший себя в трех матчах группового этапа. Вторая по значимости австралийская телерадиокомпания SBS назвала его "звездным нападающим". На текущем турнире Шомуродов затмил даже капитана сборной Одила Ахмедова, фамилию которого в преддверии 1/8 финала почти не упоминают.

Австралийские СМИ также акцентировали внимание на статистике официальных матчей между их сборной и командой Узбекистана. Всего таких игр было три, и во всех победила Австралия. В отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года австралийцы дважды обыграли узбекистанцев: 1:0 в гостях и 2:0 дома. А на Кубке Азии в 2011 году сборная Австралии и вовсе откровенно унизила Узбекистан, разгромив его в полуфинале со счетом 6:0. Однако тогда австралийцы представляли собой очень сильную команду, заводилами в которой были звезды — экс-нападающий "Ливерпуля" Харри Кьюэлл, который в 2011 году выступал за турецкий "Галатасарай", и полузащитник "Эвертона" Тим Кэхилл.

21 января у узбекистанцев есть хороший шанс дать зазнавшимся австралийцам бой и прервать эту печальную традицию.




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