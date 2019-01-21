Узбекистан нам не соперник: что австралийцы пишут об 1/8 финала Кубка Азии

Перед началом плей-офф журналисты и болельщики из Австралии рассуждают о шансах на полуфинал турнира так, как будто матч против Узбекистана уже выигран.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik, Дмитрий Матвеев. Sputnik Узбекистан выяснил, какие прогнозы на матч 1/8 финала Кубка Азии дают австралийские журналисты и болельщики.

Сборная Узбекистана 21 января начнет плей-офф Кубка Азии матчем против Австралии.

Среди австралийских журналистов и болельщиков доминируют беспечные настроения. Как журналистов, так и болельщиков больше интересует состав собственной команды, нежели игроки сборной Узбекистана.

Такие же настроения царят и среди болельщиков. После того как в группе фанатов сборной Австралии в Facebook опубликовали турнирную сетку плей-офф, подписчики в комментариях предсказали появление своей национальной команды в полуфинале.

Одни фанаты высказывали мнение об удачной для австралийцев половине турнирной сетки со слабыми соперниками, другие уверенно заявили, что одним из полуфиналов станет матч между Австралией и Южной Кореей. Часть болельщиков начала рассуждать о том, что в финал австралийцы все же не пройдут, оступившись в полуфинале, и парой финалистов станут сборные Саудовской Аравии и Южной Кореи.

Таким образом, Узбекистан австралийские фанаты вообще не берут в расчет, считая, что их сборная фактически уже вышла в четвертьфинал.

На страничке фанатов сборной Австралии в Twitter проскальзывает такое же неуважительное отношение к узбекистанской сборной. В ней опять обсуждаются внутренние австралийские дела и возможные переходы игроков. В скромном превью к матчу с Узбекистаном администратор этого сообщества назвал предстоящий поединок "блокбастером", акцентировав внимание на том, что австралийцы сейчас занимают второе место в рейтинге Азиатской конфедерации футбола, а узбекистанцы — всего лишь 14-е.

В качестве серьезного соперника Узбекистан не воспринимают и видные австралийские журналисты. Комментатор австралийского отделения Fox Sports Дэниэл Гэрб на своей странице в Twitter публиковал только новости из стана своей сборной, а также о матчах Английской премьер-лиги, вообще ничего не написав об игроках сборной Узбекистана.

Спортивный колумнист The Guardian Скотт МакЭйнтэйр у себя в Twitter пожаловался на предвзятое судейство по отношению к сборной Австралии. По его мнению, судьи так ведут себя из-за того, что австралийцы являются действующим обладателем Кубка Азии. Журналиста возмутил спорный пенальти в последнем групповом матче со сборной Сирии, который австралийцы в итоге выиграли со счетом 3:2.

One of the worst refereeing displays in ages at an Asian Cup comes from a Mexican official here as part of an exchange program, in charge of a decisive clash. Might be time to reconsider that....either way the champions, Australia, keep their title defense alive. pic.twitter.com/6Dg7QGqUSs — Scott McIntyre (@mcintinhos) 15 января 2019 г.

МакЭйнтэйра повеселил слоган сборной Узбекистана на Кубке Азии "Here we are. Uzbekistan", написанный на автобусе команды без точки. В результате вместо "Здесь мы. Узбекистан" получилось "Здесь мы Узбекистан". Журналист назвал этот слоган "самым экзистенциальным".

The AFC’s most existential bus slogan. ‘Here we are Uzbekistan.’ pic.twitter.com/FeW6w28pJh — Scott McIntyre (@mcintinhos) 11 января 2019 г.

Единственным футболистом сборной Узбекистана, которого все же отметили австралийские издания, оказался нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов, отлично проявивший себя в трех матчах группового этапа. Вторая по значимости австралийская телерадиокомпания SBS назвала его "звездным нападающим". На текущем турнире Шомуродов затмил даже капитана сборной Одила Ахмедова, фамилию которого в преддверии 1/8 финала почти не упоминают.

Австралийские СМИ также акцентировали внимание на статистике официальных матчей между их сборной и командой Узбекистана. Всего таких игр было три, и во всех победила Австралия. В отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года австралийцы дважды обыграли узбекистанцев: 1:0 в гостях и 2:0 дома. А на Кубке Азии в 2011 году сборная Австралии и вовсе откровенно унизила Узбекистан, разгромив его в полуфинале со счетом 6:0. Однако тогда австралийцы представляли собой очень сильную команду, заводилами в которой были звезды — экс-нападающий "Ливерпуля" Харри Кьюэлл, который в 2011 году выступал за турецкий "Галатасарай", и полузащитник "Эвертона" Тим Кэхилл.

21 января у узбекистанцев есть хороший шанс дать зазнавшимся австралийцам бой и прервать эту печальную традицию.