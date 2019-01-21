Что сделают болельщики сборной Узбекистана в случае победы над Австралией

Пользователи Facebook активно делятся обещаниями о том, как будут праздновать, если сборная Узбекистана выйдет в четвертьфинал Кубка Азии.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Болельщики сборной Узбекистана в случае победы команды над Австралией в 1/8 финала Кубка Азии обещают зарезать барана.

Пользователь Facebook под ником Азизбек Байзаков сделал в группе "Диалог с народом" следующую запись: "Говорят, что если сегодня наша сборная победит, многие готовы барашка зарезать". За короткое время его пост собрал около 100 комментариев.

"Бараны-то чем виноваты", - негодуют некоторые пользователи.

Другие предполагают, что бараны в таком случае будут болеть за Австралию.

Третьи не верят в успех сборной Узбекистана и иронизируют над ситуацией.

"А бараны, наверное, уже празднуют: в это раз точно нас не зарежут", - пишет пользователь Umar Avazov.

"Хоть слона зарежьте, все равно не победить!", - поддерживает его Карим Алмазов.

Пользователь Азим Кадыров предложил футболистам сборной Узбекистана после исполнения гимна перед матчем спеть еще и патриотичную песню "Мендирман ўша" ("Это я").

Сборная Узбекистана сегодня проведет матч 1/8 финала Кубка Азии против национальной команды Австралии. Встреча состоится на стадионе "Халифа бин Зайед" в Аль-Айне, начало в 19:00 по Ташкенту.

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