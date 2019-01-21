Проклятье серии пенальти: Сборная Узбекистана покидает кубок Азии

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана в серии пенальти уступила команде Австралии в 1/8 финала Кубка Азии.
Основное время матча, проходившего на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн завершилось со счетом 0:0. Во время двух овертаймов забить не удалось ни одной из команд.
Текстовая трансляция матча сборных Австралии и Узбекистана на Кубке Азии>>
В серии пенальти австралийцы забили 4 удара из пяти, один из ударов смог отразить Игнатий Нестеров, который провел отличный турнир. Из четырех ударов сборной Узбекистана точными оказались только два: голкипер австралийцев Мэтью Райан справился одиннадцатиметровыми Ислома Тухтаходжаева и Марата Бикмаева.
⏱️ FULL TIME | 🇦🇺 @Socceroos 0 (4) - (2) 0 @UzbekistanFA 🇺🇿— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 21, 2019
Australia are through to the #AsianCup2019 quarter-finals on penalties! pic.twitter.com/ozZB2AGqeE
Во второй раз в истории сборная Узбекистана участвовала в серии пенальти на Кубке Азии и во второй раз уступила. Марат Бикмаев стал антигероем обеих серий, поскольку ни разу не забил.
Сборная Узбекистана покидает Кубок Азии после 1/8 финала, а футболистам из Австралии предстоит сыграть в полуфинале победителем пары ОАЭ - Кыргызстан.