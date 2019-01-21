23:53 21 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Кубок Азии 2019
Матч сборных Узбекистана и Австралии на Кубке Азии

Проклятье серии пенальти: Сборная Узбекистана покидает кубок Азии

/twitter.com/afcasiancup
Кубок Азии 2019
Получить короткую ссылку
14302

Исход поединка сборных Узбекистана и Австралии в 1/8 финала Кубка Азии решился только в серии пенальти.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана в серии пенальти уступила команде Австралии в 1/8 финала Кубка Азии.

Основное время матча, проходившего на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн завершилось со счетом 0:0. Во время двух овертаймов забить не удалось ни одной из команд.

Текстовая трансляция матча сборных Австралии и Узбекистана на Кубке Азии>>

В серии пенальти австралийцы забили 4 удара из пяти, один из ударов смог отразить Игнатий Нестеров, который провел отличный турнир. Из четырех ударов сборной Узбекистана точными оказались только два: голкипер австралийцев Мэтью Райан справился одиннадцатиметровыми Ислома Тухтаходжаева и Марата Бикмаева.

Во второй раз в истории сборная Узбекистана участвовала в серии пенальти на Кубке Азии и во второй раз уступила. Марат Бикмаев стал антигероем обеих серий, поскольку ни разу не забил.

Сборная Узбекистана покидает Кубок Азии после 1/8 финала, а футболистам из Австралии предстоит сыграть в полуфинале победителем пары ОАЭ - Кыргызстан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Кровавая Луна: от России до Уругвая
Коррида, в которой участвует любой желающий - видео
Коррида, в которой участвует любой желающий - видео
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054