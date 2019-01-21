Проклятье серии пенальти: Сборная Узбекистана покидает кубок Азии

Исход поединка сборных Узбекистана и Австралии в 1/8 финала Кубка Азии решился только в серии пенальти.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана в серии пенальти уступила команде Австралии в 1/8 финала Кубка Азии.

Основное время матча, проходившего на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн завершилось со счетом 0:0. Во время двух овертаймов забить не удалось ни одной из команд.

Текстовая трансляция матча сборных Австралии и Узбекистана на Кубке Азии>>

В серии пенальти австралийцы забили 4 удара из пяти, один из ударов смог отразить Игнатий Нестеров, который провел отличный турнир. Из четырех ударов сборной Узбекистана точными оказались только два: голкипер австралийцев Мэтью Райан справился одиннадцатиметровыми Ислома Тухтаходжаева и Марата Бикмаева.

Во второй раз в истории сборная Узбекистана участвовала в серии пенальти на Кубке Азии и во второй раз уступила. Марат Бикмаев стал антигероем обеих серий, поскольку ни разу не забил.

Сборная Узбекистана покидает Кубок Азии после 1/8 финала, а футболистам из Австралии предстоит сыграть в полуфинале победителем пары ОАЭ - Кыргызстан.