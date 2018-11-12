Проект о культурной адаптации мигрантов может поступить в ГД РФ в 2019 году

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Законопроект о социально-культурной адаптации мигрантов и создании комфортных условий для них может поступить в Госдуму в следующем году, сообщил на пресс-конференции председатель Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
"Готовится даже законопроект Федеральным агентством по делам национальностей. Он уже в рабочем виде есть. Ну, наверное, на следующий год такой законопроект в Государственную думу придет", - заявил Гильмутдинов.
По его словам, цель законопроекта заключается в создании комфортных условий как для принимающей стороны, так и для самих мигрантов.
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"Мы должны понимать, кто приезжает к нам. Насколько они соответствуют тем требованиям, которые в отношении них выставляются: знание истории, знание русского языка и так далее", - пояснил депутат.
По его словам, у мигрантов должна быть полная информация о месте, куда они приехали.
"В какую страну они приехали, в какой регион они приехали, что в этом регионе, какие есть обычаи, какие народы здесь живут, где они могут получить даже обыкновенную информацию, если у них есть проблемы, связанные со здоровьем", - пояснил Гильмутдинов.