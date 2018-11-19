Мэр Москвы Собянин: преступность мигрантов в столице РФ снизилась в 2 раза

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия-1 заявил, что благодаря регистрации и выдаче патентов преступность мигрантов в российской столице снизилась в два раза.

По его словам, на сегодня число зарегистрированных гастарбайтеров увеличилось до 70%. Они оставляют отпечатки пальцев, правоохранительным органам и властям легче контролировать их деятельность.

Кроме того, система видеонаблюдения в Москве затрагивает дворы, подъезды, транспортно-пересадочные узлы, торговые центры и улицы города, повышается эффективность работы московской полиции.

В 2018 году именно Узбекистан стал лидером по числу приехавших в Россию мигрантов. С января по сентябрь в РФ прибыли свыше 3,4 миллиона граждан республики, в том числе полтора миллиона - с рабочими целями.