Узбекистан стал лидером по числу приехавших в 2018 году в Россию мигрантов

С января по сентябрь в РФ прибыли свыше 3,4 миллиона граждан республики, в том числе с рабочими целями - полтора миллиона.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Общественная организация "Федерация мигрантов России" опубликовала результаты исследования числа мигрантов из разных стран в РФ, сообщает Sputnik Таджикистан.

На первом месте – Узбекистан, в 2018 году из республики в Российскую Федерацию прибыли всего свыше 3,4 миллиона граждан, в том числе с рабочими целями - полтора миллиона.

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На втором месте – Таджикистан, третье и четвертое разделили Украина и Кыргызстан с показателями в 1,7 миллиона, более 347 тысяч и более 247 тысяч человек соответственно.

На прошлой неделе делегация Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана провела переговоры в Министерстве внутренних дел России. Стороны обсудили возможности упрощения для мигрантов из Узбекистана въезда в РФ. В республике могут создать Многофункциональный миграционный центр.