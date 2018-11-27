Из Екатеринбурга за неделю выдворили 86 нелегалов, среди них - узбекистанцы

Также судебные приставы отправили на родину уроженцев Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Из Екатеринбурга за неделю отправили на родину 86 нелегальных мигрантов, сообщает РИА Новости.

Среди них – граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана. Все они нарушили миграционное законодательство Российской Федерации, их признали виновными в административных правонарушениях по статье о правилах въезда в Российскую Федерацию и режимах пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства.

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Всего с начала 2018 года судебные приставы выдворили более 1,9 тысячи иностранных граждан.

В середине ноября в Екатеринбурге торжественно открыли генеральное консульство Узбекистана, у здания на улице Карла Либкнехта подняли флаг республики. В мероприятии приняли участие генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.