21:22 27 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Генеральное консульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге.

Из Екатеринбурга за неделю выдворили 86 нелегалов, среди них - узбекистанцы

Sputnik / Павел Лисицын
Миграция
Получить короткую ссылку
54 0 0

Также судебные приставы отправили на родину уроженцев Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Из Екатеринбурга за неделю отправили на родину 86 нелегальных мигрантов, сообщает РИА Новости.

Среди них – граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана. Все они нарушили миграционное законодательство Российской Федерации, их признали виновными в административных правонарушениях по статье о правилах въезда в Российскую Федерацию и режимах пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства.

Торжественный прием по поводу открытия Генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, губернатор Евгений Куйвашев.
Sputnik / Павел Лисицын
Узбекистан на Урале: как открывалось генконсульство в Екатеринбурге
13

Всего с начала 2018 года судебные приставы выдворили более 1,9 тысячи иностранных граждан.

В середине ноября в Екатеринбурге торжественно открыли генеральное консульство Узбекистана, у здания на улице Карла Либкнехта подняли флаг республики. В мероприятии приняли участие генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Теги:
Нелегальные мигранты, консульство, Екатеринбург



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Корабли ВМС Украины
СБУ устроила провокацию военных кораблей в Черном море
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054