Сестрорецкие сестры: как узбекистанки помогают детям мигрантов в Петербурге

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik, Дмитрий Матвеев. В городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга недавно открылся миграционно-адаптационный центр Migration78SPB. Руководят им сестры Ильгиза и Наргиза Якшибаевы, приехавшие из узбекского города Навои. О том, как они добивались успеха на берегах Невы и как стараются теперь помогать другим людям, Sputnik Узбекистан рассказала одна из сестер.

Из "узбекской России" в "российскую Европу"

Навои, откуда приехали девушки, называют в Узбекистане "второй Россией" из-за большого количества русскоязычных жителей. На родине Наргиза преподавала в русской школе, и после переезда в Россию продолжила работать по профессии — сейчас она педагог в школе №541 Курортного района. Ильгиза в этом году поступила во Всероссийский государственный университет юстиции в Петербурге. Для нее это будет уже третье по счету образование: она уже учится на психолога межнациональных отношений и конфликтов, а также закончила связанный с горной промышленностью вуз на родине.

© Foto : Дмитрий Матвеев Наргиза Якшиаева

Ильгиза рассказывает, что не сразу стала заниматься тем, чем хотела всегда. В родном городе она получила образование в сфере горной промышленности и даже успела поработать на Навоийском горно-металлургическом комбинате. Но все-таки ее больше тянуло в гуманитарную сферу, поэтому она решила попытать счастье в Северной столице России.

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В Санкт-Петербурге у приехавшей узбекистанки, несмотря на хороший русский язык, были серьезные сложности. В медицинский вуз Ильгиза поступать не рискнула - семь лет учебы без стабильной материальной поддержки показались ей непосильной задачей. Но даже по направлению "психология" поступить оказалось непросто — была загвоздка в подтверждении своего основного образования. Однако девушке повезло: декан кафедры психологии и педагогики Санкт-Петербургского института культуры Валерий Голянич помог ей сдать документы в вуз.

"Он до сих пор поддерживает меня в сложные моменты, советует, наставляет. Именно Валерий Михайлович одним из первых узнал о моей идее открыть консультативный центр для мигрантов. "Это будет сложно, но ты сможешь", — сказал он мне", — с благодарностью вспоминает Ильгиза.

Возможно, столь тернистый путь, который пришлось преодолеть девушке, приехав в Россию, впоследствии послужил мотивом к открытию центра, где таким, как она, оказывали бы организационную или просто консультативную помощь.

Свои среди чужих, или Как помочь соотечественникам

Свой миграционно-адаптационный центр Ильгиза открыла совсем недавно — в июне этого года.

"Идея центра именно в Курортном районе возникла у меня с первых дней приезда в Петербург. Я была очень удивлена низким уровнем владения русским языком среди мигрантов, а ведь многие из них тут работают — нянями, дворниками, простыми рабочими. И, несмотря на это, в нашем районе нет ни кружков, ни бюро переводов, что бы облегчило жизнь не только мигрантов, но россиян. Ведь такого рода центр в первую очередь повышает не только знание русского языка, но и помогает социализироваться в обществе", — пояснила Ильгиза.

В основном центр рассматривает проблемы, связанные с адаптацией и интеграцией, а также юридические вопросы. Работают девушки в первую очередь с дошкольниками, школьниками и студентами. Консультации оказывают как в офисе, так и в социальных сетях. На платной основе сотрудники центра готовят переводы документов на русский язык для подачи иностранцами в различные российские ведомства, а также содействуют в оформлении необходимых бумаг.

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Большая часть обращений поступает из Курортного района Санкт-Петербурга. В соцсетях пишут даже мигранты из Москвы и других регионов.

"Первая проблема, с которой к нам обращаются, — это незнание законов, различных миграционных законопроектов, нормативных актов, а также незнание своих прав на территории России. В меру возможностей мы просвещаем посетителей нашего центра, а также ведем разные информационные блоки в социальных сетях", — рассказала Ильгиза.

Девушкам часто приходится решать проблемы, связанные с детьми мигрантов: доступ в дошкольные и школьные образовательные учреждения, социализация, медицинское обследование.

"Прием врачей для детей мигрантов на территории Российской Федерации бесплатен, однако многие об этом не знают и платят большие суммы. Мы помогли организовать им этот процесс, а также помогли выбрать образовательное учреждение — отправили в свободное учреждение, где уже есть места для приема. Люди, которые к нам приходят, в первую очередь хотят обеспечить будущее своим детям. Они хотят, чтобы их дети получали образование именно на территории России", — пояснила Ильгиза.

Больше всего обращений поступает от мигрантов из Узбекистана, на втором месте — Таджикистан и Кыргызстан. Именно выходцев из этих стран чаще всего беспокоят вопросы адаптации и интеграции. С юридическими проблемами часто приходят граждане Молдовы, Украины, Армении и Грузии.

Бывает, что обращаются с проблемами получения патентов или регистрации, в этом случае центр оказывает консультации и перенаправляет граждан в соответствующие органы, прежде всего, в консульский отдел, который с этого года работает в городе на Неве.

В Сестрорецке по-соседски

Несмотря на разносторонние обращения, основная специализация центра — это работа с детьми и студентами. Насиба Хасанова, мать одного из детей, который ходит в миграционно-адаптационный центр, рассказала Sputnik Узбекистан, что в России она живет уже с 2007 года и собирается подавать документы для разрешения на временное проживание. По словам Насибы, у нее есть сын, восьмиклассник, а также внучка, которая посещают центр по средам. В этот день в там работает бесплатный развивающий кружок.

"Мы часто обращаемся туда. В центре нас консультируют по оформлению документов, делают переводы с узбекского на русский язык", — пояснила Насиба.

Фото предоставлено Насибой Хасановой Дети играют и рисуют в миграционном центре в Сестрорецке

По ее словам, о центре она узнала от соседей — в районе раздавали визитки с контактами сотрудников. Главное, признается женщина, что организация находится непосредственно в Сестрорецке и не нужно ехать в центр Санкт-Петербурга, тратя по два часа в каждую сторону, чтобы оформить тот или иной документ.

В целом в районе достаточно доброжелательно относятся к мигрантам, отметила Ильгиза.

"У нас спокойный в этом плане район. Здесь очень много частных домов, и обслуживающий персонал — это мигранты. Помимо этого, у нас много всяких туристических баз и домов отдыха, где также трудится много приезжих", — заключила она.

Напомним, в феврале 2018 года в Санкт-Петербурге открылось генеральное консульство Узбекистана. По словам генконсула Джахонгира Иргашева, сейчас оно ежедневно принимает 150-200 посетителей.