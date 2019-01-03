Соотечественники из Узбекистана в числе лидеров по переселению в Саратов

Участниками программы переселения соотечественников могут стать граждане трудоспособного возраста, имеющие начальное, среднее и высшее образование, а также непрерывный подтвержденный трудовой стаж.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Приехавшие из Узбекистана вошли в тройку лидеров по количеству участников программы переселения соотечественников в Саратовской области в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства занятости, труда и миграции области Елена Григорьева.

"По оперативным данным на 27 декабря 2018 года, в область с 1 января 2018 года прибыл 2701 соотечественник, в том числе 1170 участников программы и 1531 член их семей. В основной своей массе соотечественники прибывали из Казахстана – 45%, из Узбекистана и Украины – по 21%. Остальные 13% - из Молдавии, Армении, Кыргызстана и других стран", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в 2017 году в Саратовскую область прибыли 2672 соотечественника, в том числе 1178 участников программы по переселению соотечественников и 1494 члена семей, наибольшее количество переехавших также было из Казахстана.

"Целевой показатель программы по прибывшим соотечественникам составляет 2,5 тысячи человек ежегодно", - добавила Григорьева.

По ее словам, за весь срок реализации программы по переселению соотечественников с июня 2010 года в Саратовскую область прибыло более 21,6 тысячи человек.

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Участниками программы могут стать граждане трудоспособного возраста, имеющие начальное, среднее и высшее образование, а также непрерывный подтвержденный трудовой стаж. При этом предпочтение отдается гражданам, планирующим занятость в сферах образования и здравоохранения в сельской местности.

Территорией вселения является вся Саратовская область, а не конкретные населенные пункты. Большинство соотечественников выбирают Саратов, Энгельс, Балаково, Вольский, Балашовский, Марксовский муниципальные районы.