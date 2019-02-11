Как оставшимся без денег и документов помогают вернуться в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана продолжает работать над возвращением в Узбекистан граждан, которые оказались в на территории России без средств к существованию или документов.
Как следует из информации в Telegram-канале министерства, всего на данный момент возвращено 503 человека.
- Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родинуМинистерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
- Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родинуМинистерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
Мигранты возвращаются на родину за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Фонд теперь помогает вернуться узбекистнцам не только из Москвы, но и из центров временного содержания в Санкт-Петербурге.
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С каждым из мигрантов работают медики и сотрудники Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.