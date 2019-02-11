Как оставшимся без денег и документов помогают вернуться в Узбекистан

При помощи Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом в республику вернулись уже 503 человека.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана продолжает работать над возвращением в Узбекистан граждан, которые оказались в на территории России без средств к существованию или документов.

Как следует из информации в Telegram-канале министерства, всего на данный момент возвращено 503 человека.

Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родину Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана

Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родину Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана 1 / 2 Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родину

Мигранты возвращаются на родину за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Фонд теперь помогает вернуться узбекистнцам не только из Москвы, но и из центров временного содержания в Санкт-Петербурге.

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С каждым из мигрантов работают медики и сотрудники Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.