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Трудовые мигранты возвращаются домой

Как оставшимся без денег и документов помогают вернуться в Узбекистан

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
Миграция
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При помощи Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом в республику вернулись уже 503 человека.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана продолжает работать над возвращением в Узбекистан граждан, которые оказались в на территории России без средств к существованию или документов.

Как следует из информации в Telegram-канале министерства, всего на данный момент возвращено 503 человека. 

  • Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родину
    Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родину
    Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
  • Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родину
    Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родину
    Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
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Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
Возвращение трудовых мигрантов из Узбекистана на родину

Мигранты возвращаются на родину за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Фонд теперь помогает вернуться узбекистнцам не только из Москвы, но и из центров временного содержания в Санкт-Петербурге.

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С каждым из мигрантов работают медики и сотрудники Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.




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