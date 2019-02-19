РПЦ открыла в Москве бесплатную школу русского языка для детей мигрантов

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Русская православная церковь открыла при храме преподобной Евфросинии Московской первую бесплатную школу русского языка для детей мигрантов, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.

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В учебном заведении профессиональные педагоги, логопеды и волонтеры готовят детей дошкольного возраста к начальной школе, помогают школьникам по программе.

"Мы оказываем профессиональные услуги для людей, которые находятся в менее защищенном положении, чем большинство русских людей в Москве. Опытные педагоги ответственно подходят к своему делу, готовя детей к школе или помогая подтянуть предмет", - рассказал организатор социального центра помощи мигрантам "Рядом Дом" и директор школы священник Дионисий Гришков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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Он отметил, что для участников проекта "важно показать приезжим людям, у которых часто складываются негативные представления о местном населении, каков в действительности верующий русский народ, каким духом живет Православная церковь".

В школе при храме преподобной Евфросинии Московской кроме подготовительных уроков проходят групповые занятия по русскому языку как иностранному. В школе три возрастные группы, в которых обучаются 16 человек. Детей обучают шесть профессиональных педагогов, в том числе логопед. В планах школы – создать группу по подготовке к выпускным экзаменам детей из старшей школы и благотворительный детский сад. Также планируется открыть несколько филиалов в разных районах Москвы.