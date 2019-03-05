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"Газель" с тайником: как узбекистанцы пытались незаконно въехать в РФ

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Нелегалов выдало несоответствие внешних и внутренних размеров автомобиля, а также наличие новой обшивки внутри кузова. Казахстанские пограничники вычислили мигрантов.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Казахстанские пограничники обнаружили трех пытавшихся выехать в РФ граждан Узбекистана в тайнике, оборудованном в кузове "Газели" под управлением гражданина России.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

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Инцидент произошел в ночь на вторник в Западно-Казахстанской области.

Автомашина "Газель" следовала под управлением гражданина России по маршруту Ташкент – Самара. Пограничники обратили внимание на несоответствие внешних и внутренних размеров автомобиля, а также на наличие новой обшивки внутри кузова.

"Старший пограничного наряда принял решение провести углубленный досмотр автотранспорта с использованием специальных технических средств. В результате досмотра была выявлена дополнительная перегородка в передней части кузова, при вскрытии которой обнаружен тайник, где укрывались три гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Граждане Узбекистана предприняли такую попытку пересечения границы в связи с ограничением их права на въезд в РФ, уточнили в ведомстве.




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