Трудовых мигрантов в России привьют от кори

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В России проведут массовою иммунизацию против кори, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Прививки сделают в том числе трудовым мигрантам.
Массовая прививочная кампания пройдет с 1 апреля по 1 октября на территориях, где высок риск эпидемии.
Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за вспышки кори власти организовали массовую вакцинацию мигрантов. Тогда заболели 28 человек.
В первую очередь прививки сделали работникам частных транспортных компаний-перевозчиков, персоналу крупных торговых центров, управляющих компаний и сотрудникам ведущих строительных фирм Екатеринбурга, поскольку именно на этих предприятиях трудится большое количество мигрантов.
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Узбекистане в прошлом году было зафиксировано 17 случаев заболевания корью. Годом ранее в стране не было отмечено ни одного случая. В подобном, но худшем положении оказались Бразилия (10 262 случая), Молдова (312), Черногория (203), Колумбия (188), Тимор-Лешти (59), Перу (38), Чили (23).
Десятку стран с наибольшим количеством новых случаев возглавила Украина, там заболели более 30 тысяч человек.