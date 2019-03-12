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Шприц с лекарством

Трудовых мигрантов в России привьют от кори

© Sputnik / Максим Богодвид
Миграция
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До 25 марта в стране должны быть проведены мероприятия по работе с населением, отказывающимся от профилактических прививок.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В России проведут массовою иммунизацию против кори, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Прививки сделают в том числе трудовым мигрантам.

Массовая прививочная кампания пройдет с 1 апреля по 1 октября на территориях, где высок риск эпидемии. 

Медицинский работник делает укол
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Региональные власти должны будут закупить коревую вакцину и организовать иммунизацию трудовых мигрантов, которые ранее не делали прививку. Кроме того, необходимо будет убедить тех россиян, которые отказываются от профилактиеской прививки, сделать ее.

Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за вспышки кори власти организовали массовую вакцинацию мигрантов. Тогда заболели 28 человек.

В первую очередь прививки сделали работникам частных транспортных компаний-перевозчиков, персоналу крупных торговых центров, управляющих компаний и сотрудникам ведущих строительных фирм Екатеринбурга, поскольку именно на этих предприятиях трудится большое количество мигрантов.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Узбекистане в прошлом году было зафиксировано 17 случаев заболевания корью. Годом ранее в стране не было отмечено ни одного случая. В подобном, но худшем положении оказались Бразилия (10 262 случая), Молдова (312), Черногория (203), Колумбия (188), Тимор-Лешти (59), Перу (38), Чили (23). 

Десятку стран с наибольшим количеством новых случаев возглавила Украина, там заболели более 30 тысяч человек.

Теги:
Россия, болезнь, мигрант, здоровье



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