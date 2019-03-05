Корь шагает по планете: ЮНИСЕФ представил пугающую статистику

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что заболеваемость корью в мире выходит на внушающий тревогу уровень. Десятку стран с наибольшим количеством новых случаев возглавила Украина, там заболели более 30 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане в 2018 году было зафиксировано 17 случаев заболевания корью, сообщили в ЮНИСЕФ. Годом ранее в стране не было отмечено ни одного случая. В подобном, но худшем положении оказались Бразилия (10 262 случая), Молдова (312), Черногория (203), Колумбия (188), Тимор-Лешти (59), Перу (38), Чили (23).

"Наиболее значительный рост числа случаев кори в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, зафиксирован на Украине, на Филиппинах и в Бразилии. Только на Украине в 2018 году отмечено 35 120 случаев заболевания корью. По данным правительства страны, в первые два месяца 2019 года были инфицированы еще 24 042 человека", — говорится в публикации.

За Украиной следуют: Филиппины (13192 случая), Бразилия (10262), Йемен (6641), Венесуэла (4916), Сербия (4355), Мадагаскар (4307), Судан (3496), Таиланд (2758), Франция (2269).

Вспышки кори и в развитых, и в развивающихся странах произошли в том числе из-за слабости материально-технической базы здравоохранения, гражданских волнений, низкого уровня осведомленности общественности, самоуспокоенности и негативного отношения к прививкам.

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В ЮНИСЕФ напомнили: корь — очень заразное заболевание, в большей степени, чем лихорадка Эбола, туберкулез или грипп.

"Вирусом можно заразиться в течение двух часов после того, как инфицированный человек покинул помещение. Вирус распространяется воздушным путем и, проникая в дыхательные пути, может убить истощенных детей или младенцев, которые слишком малы для прививки", — отмечается в публикации.

Специального лечения в случаях заражения корью не существует, поэтому именно вакцинация дает возможность сберечь детские жизни.

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